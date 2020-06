DevOps : Atlassian renforce l’intégration de Jira

Atlassian consolide l’intégration entre Jira Software et Bitbucket en mode cloud, et les plateformes tierces de développement GitHub et GitLab.

L’éditeur australien de solutions Atlassian a lancé une série de mises à jour et d’intégrations pour ses logiciels de développement et de collaboration orientés DevOps.

Comme le montre une enquête récente, « trop d’outils déconnectés, de processus manuels et de pratiques changeantes de collaboration empêchent les développeurs de béneficier pleinement du DevOps », a déclaré Matt Ryall, responsable produit chez Atlassian.

Le fournisseur veut mieux faire. L’intégration a donc été renforcée entre Jira Software Cloud (suivi des tickets et des projets), Bitbucket Cloud (gestion du code avec Git) et des plateformes tierces de développement et partage de code informatique.

« Code Insights »

Les améliorations annoncées englobent :

– Un nouveau tableau de bord dans Bitbucket Cloud qui inclut désormais les requêtes (issues) concernant Jira.

– Une automatisation renforcée pour les processus de développement opérés via Jira Cloud, Bitbucket et des plateformes tierces, dont GitLab et Github.

– Une nouvelle expérience du pull request dans Bikbucket Cloud.

– l’extension Atlassian pour Visual Studio (VS) Code de Microsoft.

– des Code Insights dans Bitbucket Cloud, en lien avec les outils Mabl (automatisation des tests), Sentry (surveillance automatisée) et Snyk (DevSecOps), entre autres.

– la gestion automatisée des changements avec Jira Service Desk Cloud et Bitbucket Pipelines (actuellement en accès anticipé).

– une intégration renforcée entre Opsgenie (gestion des incidents) et Bitbucket Cloud.

En parrallèle, Atlassian a regroupé ses ressources dédiées aux pratiques DevOps.

