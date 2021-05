DevOps : CircleCI, valorisé 1,7 Md$, acquiert Vamp.io

Dorénavant valorisé 1,7 milliard de dollars, CircleCI, fournisseur de solutions d’intégration et de déploiement continus (CI/CD), a annoncé acquérir Vamp.

L’entreprise fondée en 2013 aux Pays Bas, à Amsterdam, a développé un outil d’orchestration de versions de logiciels. Le produit va renforcer l’offre de CircleCI conçue pour automatiser les processus de création, de test et de déploiement applicatifs.

« C’est une excellente opportunité pour accélérer la mise en œuvre de notre feuille de route », a déclaré Jim Rose, CEO de CircleCI, dans les colonnes de TechCrunch. « C’est aussi un excellent moyen pour l’équipe de Vamp de mettre en oeuvre sa vision, de continuer à investir une problématique qui concentre ses efforts depuis un moment. Nous pouvons apprendre de cette expérience », a déclaré le dirigeant.

Les développeurs et les ingénieurs sont ciblés.

Les détails financiers de l’opération n’ont pas été divulgués par CircleCI.

L’entreprise basée à San Franciso a confirmé, en revanche, avoir bouclé une levée de fonds de série F de 100 millons $ qui la valorise 1,7 milliard $. L’opération a été menée principalement auprès du fonds d’investissement Greenspring Associates. Eleven Prime, IVP, Sapphire Ventures, Top Tier Capital Partners, Baseline Ventures, Threshold Ventures, Scale Venture Partners, Owl Rock Capital et Next Equity Partners ont aussi investi.

L’équipe de Vamp va rejoindre CircleCI, qui emploie plus de 550 collaborateurs désormais.

Next level visibility & control for #devs to build better, faster & more confidently. What our acquisition of Vamp means for you https://t.co/yfbPOyyqdo pic.twitter.com/9P8DIo0KYw

— CircleCI (@CircleCI) May 13, 2021