DevOps : CloudBees surfe sur l’automatisation du déploiement applicatif

CloudBees, fournisseur de solutions DevOps pour l’entreprise, s’est offert les outils d’orchestration et d’automatisation (ARA) d’Electric Cloud.

CloudBees conforte son positionnement DevOps à travers l’acquisition d’Electric Cloud.

Les deux sociétés affichent une forte proximité technologique et géographique.

Electric Cloud a été fondée à San Jose (Californie) en 2002, soit huit ans avant CloudBees sur le même territoire. Electric Cloud est active dans les solutions d’orchestration et d’automatisation du déploiement applicatif. L’entreprise compte Intel et Samsung parmi ses clients.

CloudBees, de son côté, a initialement proposé aux programmeurs en entreprise une plateforme (PaaS) de développement, avant de se concentrer sur l’intégration continue (CI) basée sur le serveur d’automatisation open source Jenkins.

Accenture et HSBC font partie des grands comptes qui lui font confiance.

Grâce à l’acquisition d’Electric Cloud, CloudBees peut ajouter une brique ARA (Application Release Automation) à sa suite de solutions. L’intégration, le déploiement et la livraison continus (continuous integration/delivery/deployment) sont d’ores et déjà au menu.

CI/CD/ARA

Membre fondateur de la toute jeune Continuous Delivery Foundation, CloudBees veut également imposer sa marque dans le segment du SDM (Software Delivery Management).

Sacha Labourey, cofondateur et CEO de CloudBees, veut le croire. « En combinant les forces de CloudBees, Electric Cloud, Jenkins et Jenkins X, nous fournissons au marché la meilleure solution CI/CD », à ce jour, a-t-il déclaré. Et ce pour « toutes les applications ».

Avec ou sans Kubernetes, sur site ou dans le cloud.

Le montant du rachat d’Electric Cloud est resté confidentiel.