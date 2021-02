DevOps : CloudBees nomme Stephen DeWitt CEO

CloudBees le confirme. Nommé chief executive officer (CEO) du fournisseur de solutions DevOps, Stephen DeWitt (en photo) effectue ses premiers pas aux commandes de l’entreprise basée à San Jose (Californie) et disposant de bureaux en Europe.

Stephen DeWitt exerçait précédemment la fonction de directeur de la stratégie d’Automation Anywhere, fournisseur d’une plateforme d’automatisation des processus par la robotique (RPA). Auparavant, il était CEO de WorkMarket, une plateforme SaaS pour freelances et consultants, revendue en 2018 à ADP. Profil plus commercial (BS du Babson College) que technique, DeWitt a également exercé la fonction de vice-président en charge du marketing entreprise chez HP, après avoir dirigé Azul Systems, éditeur de logiciels de l’écosystème Java, et Cobalt Networks, fournisseur de serveurs Linux. Ce dernier a été acquis en 2000 par Sun Microsystems, société elle-même rachetée par Oracle en 2009.

Fort de 35 ans de carrière dans les technologies de l’information, il a aussi contribué à la création de startups et occupé des postes à responsabilité chez Cisco et Symantec.

Aux commandes de CloudBees aujourd’hui, Stephen DeWitt prend le relais de Sacha Labourey, qui a cofondé avec François Dechery la société en 2010. Labourey continue d’y jouer un rôle actif en tant qu’administrateur et chief strategy officer (CSO).

Informaticien d’origine suisse, Sacha Labourey a déclaré qu’après une année record durant laquelle CloudBees, spécialiste du déploiement continu de logiciels, à générer « plus de 100 millions de dollars » de revenus récurrents, le changement de CEO s’est imposé.

Cette décision donne également à Sacha Labourey plus de temps pour se concentrer sur la stratégie de l’organisation, le développement de produits et les partenariats.

Dorénavant, avec Stephen DeWitt aux commandes, CloudBees ambitionne de renforcer sa croissance. L’extension du portefeuille de produits, la réalisation de nouvelles levées de fonds et une potentielle introduction en bourse (IPO) font partie des options envisagées.

After 11 years of an amazing journey as CEO of CloudBees I'm thrilled to announce @swdoutloud as our next CEO!

I’ll be closely partnering with Stephen and focus on strategy and product strategy, so stay tuned!

Onward!https://t.co/a4J5ChKiBv

— Sacha Labourey (@SachaLabourey) February 3, 2021