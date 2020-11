Quand l’approche DevOps se déploie à grande échelle

Plus l’approche Devops des organisations est mature, plus l’utilisation de plateformes internes en libre-service, couplée à la sécurité, est élevée.

2415 professionnels du développement et de la sécurité informatique ont participé à l’enquête internationale qui alimente le rapport* présenté par Puppet et CircleCI.

63% des répondants ont indiqué que leur organisation s’appuie sur au moins une plateforme interne en libre-service pour la livraison de logiciels.

Parmi ces organisations, 60% utilisent jusqu’à deux à quatre plateformes. Dans un tiers des entreprises, entre 25% et 50% des développeurs ont adopté ces plateformes.

Intégration et déploiement continus (CI/CD), automatisation des tests et réponses aux incidents, implication des équipes de sécurité dès la conception de projets, disponibilité des ressources « à la demande », gestion applicative orientée utilisateurs…

Plus les organisations sont matures dans leur approche regroupant développement et opérations IT (DevOps), plus les plateformes internes en libre-service sont exploitées.

DevOps et gestion du changement

Les entreprises les plus affûtées en matière de DevOps sont ainsi « six fois plus susceptibles » de déclarer une utilisation élevée de ces plateformes.

Elles sont aussi presque deux fois plus promptes à adopter une stratégie fortement axée sur les produits, que ne le sont les moins avancées dans leur expérience DevOps.

Des niveaux d’évolution DevOps plus élevés se traduisent également par davantage d’outils en libre-service pour les développeurs. Parmi les services les plus demandés se trouvent :

Outre les environnements de développement, les services d’infrastructure (sur site ou dans le cloud), le monitoring et les alertes, les modèles de déploiement, le provisionnement de bases de données ou encore la journalisation d’audit.

Enfin, les organisations pro-DevOps sont près de trois fois plus à même de considérer comme « très efficaces » les processus de gestion du changement mis en oeuvre.

* Puppet et CircleCI – 2020 State of DevOps Report.