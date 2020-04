DevOps : quand le déploiement continu échappe aux développeurs

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

En dépit de l’emballement du marché pour l’approche qui réunit développement applicatif et opérations IT (DevOps), les développeurs qui utilisent des outils d’intégration et de déploiement continus (CI/CD) sont encore minoritaires.

C’est l’un des enseignements d’une enquête mondiale publiée par SlashData.

Au quatrième trimestre 2019, moins de 30% des développeurs interrogés* dans le monde utilisaient des outils CI/CD. Un taux en baisse par rapport au précédent trimestre étudié.

Automatisation pour qui ?

Ceux qui s’appuient sur ces solutions CI/CD pour soutenir l’accélération de la fréquence de livraison de projets applicatifs et de microservices sont plus susceptibles d’être des développeurs professionnels, que ceux qui n’utilisent pas ces outils.

Aussi, parmi les utilisateurs de solutions CI/CD, près de 6 sur 10 (contre 4 sur 10 pour les non-utilisateurs) travaillent pour des entreprises qui impliquent plus de 10 personnes dans le développement applicatif.

Ils sont aussi plus expérimentés que ceux qui n’ont pas intégré l’approche. Parmi les développeurs Web utilisant le CI/CD, par exemple, 44% ont six ans ou plus d’expérience, contre seulement 28% des développeurs qui n’utilisent pas le CI/CD.

Toutefois, seule une minorité se présente en tant qu’experts DevOps.

5% de spécialistes DevOps

Seulement 5% des développeurs interrogés se disent être des spécialistes du DevOps. Tous cumulent d’autres rôles. Parmi eux, 27% sont également programmeurs et/ou architectes solutions, 23% sont à la fois développeurs et administrateurs systèmes.

« Ces compétences jouent un rôle important dans la mise en œuvre du DevOps », a souligné Slashdata. Les architectes soutiennent l’automatisation des processus, les administrateurs contrôlent la publication de versions, les ingénieurs QA pilotent les tests des logiciels à chaque étape du processus de développement, a ajouté la société d’analystes.

Mais la culture DevOps est plus lente à se diffuser auprès des développeurs moins expérimentés et des profils techniques employés par de petites entreprises.

*Plus de 17 000 développeurs dans 159 pays ont été interrogés entre novembre 2019 et février 2020 (source : SlashData – « Developer Economics | State of the Developer Nation Q4 2019 » 18th Edition).

(crédit photo : via Visual Hunt)