DevOps : GitLab surfe sur VMware Cloud Marketplace

GitLab l’a annoncé lors du GitLab Commit Brooklyn (NY) du 17 septembre. Le gestionnaire de dépôt fait dorénavant partie des services accessibles via VMware Cloud Marketplace.

La place de marché fournit aux utilisateurs la possibilité de s’abonner ou acheter, télécharger et déployer des solutions tierces dans tout datacenter défini par le logiciel (SDDC) VMware, parmi lesquels des clouds privés et hybrides basés sur VMware, dont VMware Cloud sur AWS.

GitLab Enterprise (core) Virtual Appliance est packagée et supportée par Bitnami (désormais dans le giron de VMware ).

Par ailleurs, GitLab a adopté l’approche de « vérification continue » de VMWare.

Les équipes de développeurs qui évoulent dans un environnement VMware ont ainsi la possibilité de déployer et accéder à l’offre GitLab Enterprise Core « en quelques clics », selon les promoteurs de l’offre.

Gitlab renforce ainsi son approche DevOps du développement et de l’intégration de logiciels.

Les promoteurs de l’intégration de GitLab sur VMware Cloud Marketplace vantent la facilité d’accès aux fonctionnalités de suivi, de gestion du code source et d’intégration et de déploiement continus (CI/CD) dont dispose l’outil.

Par ailleurs, selon eux, le registre de conteneurs de GitLab et l’intégration de Kubernetes facilitent le développement en mode cloud. Les développeurs n’ont plus à attendre, par exemple, les autorisations pour démarrer leurs configurations de provisioning.

Autant d’avancées destinées à rassure l’écosystème et le marché.

GitLab, qui a levé 268 millions de dollars supplémentaires, ambitionne une prochaine introduction en bourse.

(crédit photo : GitLab)

