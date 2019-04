DevOps et IT : quelles compétences clés pour l’avenir ?

Cloud, IA, Data science… DevOps et managers IT expriment volontiers leur ambition de mettre à niveau leurs compétences. Mais ils ont peu de temps à lui consacrer.

SolarWinds a publié son rapport « IT Trends 2019 » orienté sur les compétences des équipes informatiques. 966 professionnels (devops, architectes SI, consultants…) et responsables IT ont participé en décembre 2018 à l’enquête internationale.

98% ont déclaré avoir mis à niveau des compétences au cours des 12 derniers mois. Les répondants ont privilégié les savoirs liés à la gestion des systèmes et des infrastructures (46%), au cloud et à l’informatique hybride (44%). Et, enfin, à la sécurité IT (39%).

La cybersécurité (49%) et le suivi d’environnements hybrides (48%) font également partie des principales compétences que les répondants prévoient de développer dans les trois à cinq ans. Et ce pour accompagner la transformation numérique de leurs organisations.

Malgré tout, 70% des professionnels interrogés ne sont pas « pleinement confiants » sur le fait de disposer de « toutes » les compétences nécessaires pour gérer avec succès leurs environnements informatiques dans un proche avenir.

C’est plus particulièrement le cas lorsqu’il est question de technologies émergentes. L’intelligence artificielle (citée par 51% des répondants), l’apprentissage automatique (machine learning) (45%) et la blockchain (34%) sont autant de défis à relever.

Cloud, IA et Big data

L’IA et l’analyse de mégadonnées (48% respectivement), devancées par le cloud (67%), font également partie des technologies les plus souvent associées aux perspectives de développement de carrière. Mais huit professionnels sur dix (79%) estiment avoir peu de temps à consacrer à leur formation. Le manque de disponibilité (cité par 50% du panel) et le coût (26%) sont les obstacles les plus souvent cités.

Le fournisseur de logiciels de gestion et surveillance réseau SolarWinds recommande à l’écosystème de mieux faire. « Les professionnels de la Tech devraient considérer la mise à niveau de compétences comme stratégique », a souligné la firme. « Et prioriser une formation en fonction des opérations quotidiennes et de l’évolution de l’environnement IT. »