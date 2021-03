DevOps Live : le sommet virtuel

L’approche DevOps se démocratise de plus en plus au sein des organisations, des start-ups aux grandes entreprises, en passant par les ETI et les institutions publiques.

Si pour certaines, la démarche est plus naturelle, pour les autres, une transformation en profondeur doit s’opérer. Avant tout culturel, ce changement de paradigme repose également sur une réorganisation et l’adoption de nouveaux outils et processus. Avec pour objectifs, améliorer continuellement les logiciels et applications, réduire les délais, répondre rapidement aux besoins des Métiers et offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs finaux.

L’ édition 2021 de DevOps Live se déroulera les 17 et 18 mars prochains dans un format intégralement en ligne avec des conférences, des témoignages, des tables rondes et des avis d’experts sur les thématiques DevOps, DevSecOps et DataOps.

Pour vous inscrire gratuitement, c’est ici

Pour en savoir plus : https://www.cloudexpoeurope.fr/devops-virtuel