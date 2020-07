DevOps : quand la gestion de la livraison de logiciels coince

Les silos organisationnels et fonctionnels sont les obstacles les plus souvent mentionnés par les équipes IT.

Les entreprises tardent à intégrer une gestion de la livraison de logiciels qui stimule l’automatisation de l’ensemble du cycle de vie des applications. C’est en tout cas le point de vue défendu dans un rapport* d’Accelerated Strategies Group commandé par CloudBees.

153 professionnels et décideurs technologiques de PME et de grandes entreprises ont été interrogés au printemps 2020. 84% ont déclaré que les difficultés d’accès aux données freinent leur travail et/ou limitent leur capacité de prise de décision basée sur la data.

Les obstacles à la « libre circulation » de l’information les plus souvent cités par les équipes IT sont les silos organisationnels et fonctionnels.

Au-delà des silos

Les répondants, dans leur majorité (65%), disent ne pas être en mesure de quantifier le coût des retards de déploiement de fonctionnalités applicatives.

Malgré tout, 67% estiment pouvoir prioriser le développement de capacités en fonction de leur impact commercial attendu par leur entreprise.

De surcroît, 63% ont indiqué que promouvoir la valeur de fonctionnalités auprès des utilisateurs finaux fait partie de leur plan.

Enfin, 61% considèrent qu’une gestion de la livraison logiciels (software delivery management, SDM) bien pensée réduit le délai de livraison de capacités nouvelles.

Selon une autre enquête (VMware), 70% des décideurs et développeurs d’applications interrogés au premier semestre ont jugé « bon ou excellent » l’alignement entre équipes de développement et IT durant la crise (contre 64% avant la pandémie de Covid-19).

* source : « State of Software Delivery Management 2020 ». L’enquête a été menée par Accelerated Strategies Group pour CloudBees, fournisseur de solutions DevOps, entre le 19 avril et le 31 mai 2020 dans 9 pays.

(crédit photo via Pexels)