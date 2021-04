DevOps : des salaires en hausse, malgré la crise

Les augmentations proposées aux ingénieurs DevOps en 2020 ont été plus élevées dans le secteur des sciences de la vie et l’industrie pharmaceutique.

L’éditeur de logiciels Puppet (automatisation de déploiement applicatif) a livré son rapport annuel sur les salaires des DevOps.

2415 professionnels des technologies ont répondu à cette enquête internationale.

En 2020, les rémunérations des DevOps (profils alliant des compétences en développement logiciels et opérations IT) ont augmenté globalement, malgré la crise.

La hausse a été plus marquée au Japon (où 67% des repondants gagnent l’équivalent de 75 000 $, en moyenne, alors qu’ils étaient 24% un an auparavant) et au Royaume-Uni (74% avaient ce niveau de salaire sur l’année 2020, contre 57% en 2019).

En France, 43% des DevOps concernés annoncent gagner 75 000 $ (63 600 €), contre 19% en 2019. Aux États-Unis, les salaires sont bien plus élevés dans la profession.

DevOps, santé et numérisation

Ainsi, 84% des répondants américains declarent un salaire annuel de 100 000 dollars ou plus. Parmi eux, 42% disent percevoir 150 000 dollars ou plus par an.

Globalement, de nombreuses entreprises ont cherché à se doter des compétences qui leur permettent de soutenir la numérisation accélérée de leur organisation.

Le mouvement a orienté les salaires à la hausse, a commenté Alanna Brown, responsable marketing de Puppet. La tendance a été plus marquée encore pour certains profils, notamment « les ingénieurs [DevOps] travaillant dans le secteur des sciences de la vie, l’industrie pharmaceutique et la santé ».

Pour la première fois, les augmentations proposées aux DevOps dans ces secteurs ont été supérieures à celles proposées dans les technologies et les services financiers.

(source : « 2020 DevOps Salary Report » | Puppet)