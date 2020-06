DevOps : ServiceNow acquiert la start-up belge Sweagle

En rachetant Sweagle, ServiceNow étend les capacités de prévention des erreurs de configuration de ses solutions DevOps et IT Operations Management.

ServiceNow, l’éditeur californien d’une plateforme cloud de gestion de services IT dirigé par l’ex-CEO de SAP Bill McDermott, a annoncé acquérir la jeune pousse Sweagle.

L’entreprise a été fondée en 2017 par Mark Verstockt (CEO) et Benny Van de Sompele (CTO). Ses bureaux sont installés à Bruxelles, Paris, Londres et New York. La start-up a développé une solution en tant que service (SaaS) de gestion depuis une même interface des données de configuration d’applications d’entreprise déployées sur site ou dans le cloud.

L’ensemble est porté par l’apprentissage machine (machine learning).

DevOps et IT Operations Management

En rachetant Sweagle, ServiceNow peut se doter de nouveaux talents et étendre les capacités de prévention des erreurs de configuration intégrées dans ses propres solutions DevOps et IT Operations Management.

« Grâce aux capacités de gestion des données de configuration de Sweagle, nous renforcerons les équipes DevOps appelées à livrer des changements dans les applications et les infrastructures plus rapidement, tout en réduisant les risques », a déclaré RJ Jainendra, VP et GM DevOps et IT Business Management de ServiceNow.

Les données de configuration (paramètres, informations de sécurité…) sont aujourd’hui « aussi importantes que d’avoir un bon code » informatique, a souligné de son côté Mark Verstockt. Le dirigeant se félicite de rejoindre l’équipe de ServiceNow. Il ambitionne de proposer à davantage de clients les outils qui leur permettent « de fournir des applications de meilleure qualité, sans recourir à la saisie manuelle », ni grever les budgets.

L’acquisition de Sweagle, dont le montant n’a pas été précisé, sera bouclée d’ici la fin de l’été 2020. Elle fait suite aux rachats en début d’année de Loom Systems et Passage AI.

(crédit photo : via Pexels)