DevOps : UBS choisit GitLab comme plateforme de référence

L’accord pluriannuel entre UBS et GitLab porte sur le développement logiciel basé sur le cloud et orienté vers les services… financiers.

GitLab et la banque europeénne UBS ont annoncé mardi, lors du GitLab Virtual Commit, leur partenariat stratégique. L’accord pluriannuel porte sur le « développement logiciel basé sur le cloud et orienté vers les services », ont indiqué les deux groupes.

À travers cette approche « DevCloud », UBS entend couvrir l’ensemble du cycle de développement logiciel via une plateforme : GitLab. Elle permet aux équipes (développement, opérations IT, sécurité, assurance qualité…) de travailler sur un même projet et de gérer l’ensemble du processus (code source, test, déploiement et intégration).

L’outil sera couplé à des extensions personnalisées d’UBS.

Quelle est l’ambition de la banque ?

Surfer sur la Fintech

UBS veut réduire les délais de mise en production applicative. La banque basée à Zurich (Suisse) ambitionne ainsi de doubler la vitesse d’exécution de son ingénierie logicielle d’ici la fin d’année 2021, sans sacrifier la sécurité.

Pour ce faire le gestionnaire de fortune fait le pari de l’open source, entre autres technologies. Après tout UBS et GitLab sont membres Platinum de la Fintech Open Source Foundation (FINOS). L’organisation a rejoint la Fondation Linux en avril dernier dans le but d’accélérer l’adoption de logiciels et de standards ouverts dans les services financiers.

Avec GitLab, USB va « concevoir ses applications cloud native et traditionnelles à partir d’une plateforme unique », a communiqué Mike Dargan, responsable technologie d’UBS.

We have signed a multi-year contract with @UBS for a strategic collaboration! #GitLabCommit “We look forward to supporting UBS in their goal to increase efficiency as teams work on a single platform for DevSecOps." – Michael McBride, CRO at GitLab ➡️ https://t.co/Au39NyRRVg https://t.co/39HAh7RlSI pic.twitter.com/48oPnnJjYU — GitLab (@gitlab) August 26, 2020

