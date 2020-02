DevSecOps : un terreau favorable en Europe ?

Qui, dans les organisations européennes, est responsable de la sécurité des applications ?

MongoDB s’en est enquis auprès de 1 516 développeurs et décideurs IT en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Les uns comme les autres font de la sécurité des données leur priorité lorsqu’il s’agit de se procurer ou d’utiliser un nouveau logiciel. 53 % des ITDM en l’occurrence, et 47 % des développeurs. La compatibilité avec les autres applications arrive au second rang, devant la simplicité d’usage.

Qu’en est-il lorsqu’il s’agit de développer des applications ?

92 % des développeurs et des ITDM affirment prendre les « précautions appropriés » en matière de sécurité.

Quant à savoir qui a le plus de responsabilité dans ce domaine, c’est une autre paire de manches.

Quand on pose la question aux développeurs, ils déclarent :

Les ratios sont similaires chez les décideurs IT :

D’après MongoDB, ce terreau favorise la mise en place de stratégies DevSecOps, avec 5 axes porteurs :

Photo d’illustration © Kevin Ku via pexels.com

