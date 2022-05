DevSecOps : Snyk nomme Adi Sharabani CTO

La plateforme de sécurité pour développeurs Snyk confirme la nomination d’Adi Sharabani au poste de chief technology officer (CTO).

Avant d’intégrer la direction de Snyk, Adi Sharabani était directeur général de Symantec (racheté par Broadcom), où il dirigeait l’activité Endpoint Solutions, dont les lignes de produits EPP/SEP, EDR, MTD, EPM et IOT. Il avait rejoint Symantec via l’acquisition de Skycure, société de protection cofondée par ses soins en 2012 dans le secteur de la défense contre les menaces mobiles.

Auparavant, le scientifique de formation a dirigé la stratégie et l’architecture de sécurité produits logiciels d’IBM. Il est arrivé chez IBM à la suite de l’acquisition de Watchfire (sécurité des applications), dont il a créé et dirigé les groupes de sécurité et de recherche. Il fut également enseignant et conseiller en éducation, contribuant à la définition et la mise en œuvre du programme de cyberdéfense à l’attention des lycées israéliens.

Snyk Labs

Chez Snyk dorénavant, Adi Sharabani est chargé de définir et mettre en oeuvre la stratégie qui permette de faire évoluer la plateforme DevSecOps. Il supervisera également les Snyk Labs et travaillera en étroite collaboration avec l’écosystème de clients et partenaires de Snyk.

La société basée à Boston (Massachusetts) a démarré son activité en 2015 à Londres et à Tel Aviv. Sa plateforme de sécurité est actuellement utilisée par les équipes de développement applicatif d’entreprises comme Google, Intuit, MongoDB, New Relic et Salesforce.

Snyk leur propose une offre technologique permettant de sécuriser les composants critiques du développement logiciel : code source, bibliothèques open source, conteneurs et infrastructure en tant que code.

La société a été valorisée 8,5 milliards $ en 2021 à la suite d’une levée de fonds en série F.