DevSecOps : Snyk plie mais ne rompt pas

L’entreprise de cybersécurité Snyk, qui a levé 530 millions de dollars en série F et triplé sa valorisation l’an dernier, a depuis supprimé près de 4% de son effectif d’alors.

Snyk rejoint ainsi la liste des licornes (valorisées plus de 1 milliard $ chacune) de la cybersécurité qui réduisent leurs effectifs pour affronter la détérioration du marché, a relevé CRN. Lacework, Cybereason, Deep Instinct ou encore OneTrust font partie de ces entreprises.

Qu’en est-il pour Snyk ?

L’entreprise basée à Boston a démarré son activité en 2015 à Londres et à Tel Aviv. Elle s’est spécialisée dans les outils et l’approche DevSecOps (développement, sécurité et opérations informatiques) avec le soutien d’investisseurs puissants.

« Réaligner » les équipes

« Au cours des 18 derniers mois seulement, nous avons augmenté notre base clients de plus de 100%, triplé la taille de notre équipe, acquis six sociétés et ajouté à notre plateforme de sécurité pour développeurs cinq produits », a déclaré Peter McKay, CEO de Snyk.

Et d’ajouter dans son billet de blog : « une grande partie de ce succès a été obtenue dans une conjoncture économique favorable. Mais nous devons maintenant affronter ensemble des vents contraires sur l’économie pour que progresse notre croissance continue ».

« En conséquence, au cours du dernier trimestre, nous avons apporté des modifications à l’équipe Snyk. 30 personnes ont été [directement] impactées », a précisé le dirigeant.

Aussi, les directions ingénierie, produit et finance ont été appelées à « réaligner » leurs équipes avec les objectifs stratégiques de l’entreprise.

Selon une étude du cabinet Gartner, les tensions géopolitiques et l’élévation du risque cyber entraveraient peu la croissance des dépenses technologiques mondiales. Malgré l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les difficultés d’approvisionnement et la pénurie de talents IT.

Snyk, pour sa part, ambitionne un flux de trésorerie positif à horizon 2024.

(crédit photo @snyksec)