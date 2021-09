DevSecOps : Snyk valorisée 8,5 milliards $

Snyk a confirmé avoir levé 530 millions de dollars en série F auprès de Sands Capital et Tiger Global, avec la participation d’investisseurs existants*.

De nouveaux investisseurs, Baillie Gifford, Koch Strategic Platforms, Lone Pine Capital, T. Rowe Price et Whale Rock Capital Management, ont également contribué à l’effort financier.

Les fonds supplémentaires levés valorisent l’entreprise 8,5 milliards de dollars, soit plus du triple par rapport à sa valorisation du début d’année 2021.

Today we’re thrilled to announce our Series F funding at an $8.5B valuation!

We’re excited to continue our journey of advancing and leading #DeveloperSecurity. Thank you to our investors and community for supporting our vision. ✨

🔗: https://t.co/4nFyaxNnoW pic.twitter.com/48CKKUdyDb

— Snyk (@snyksec) September 9, 2021