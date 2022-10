DigiCert recrute son CEO chez Zscaler

DigiCert, fournisseur de solutions TLS/SSL et PKI, confirme la nomination d’Amit Sinha au poste de directeur général (CEO). Il intègre, par ailleurs, le conseil d’administration de l’entreprise.

Quelles sont les grandes lignes du parcours professionnel d’Amit Sinha ?

L’homme est ingénieur de formation (MIT et Institut indien de technologie). Il revendique plus de 20 ans d’expérience stratégique et opérationnelle à la direction d’entreprises technologiques.

Ainsi, avant de rejoindre DigiCert, il était président et administrateur de Zscaler, entreprise de cybersécurité basée à San Jose (Californie).

Auparavant, il a exercé la fonction de directeur de la technologie (CTO) dans différents groupes, dont Motorola, AirDefense et Engim.

Homme de la « confiance numérique »

Aux commandes de DigiCert désormais, Amit Sinha est chargé de guider le gestionnaire américain de certificats publics et privés dans sa prochaine phase de croissance stratégique. L’entreprise veut élargir son offre de produits et s’imposer comme une référence en matière de confiance numérique.

Elle est aussi rompue aux opérations de croissance externe, du rachat en 2017 de l’activité de certification Web de Symantec à celui, annoncé en juin 2022, de DNS Made Easy.

Pour financer ses ambitions à l’avenir, l’autorité de certification peut compter sur le soutien des fonds d’investissement Clearlake, Crosspoint Capital Partners et TA Associates.

« La confiance numérique est la pierre angulaire de notre monde connecté. DigiCert en a posé les fondements en fournissant des solutions de sécurité à des entreprises mondiales », a déclaré Amit Sinha. « L’entreprise dispose de nombreux atouts pour affermir son leadership dans la confiance numérique, l’authentification des appareils connectés et des utilisateurs, les logiciels sécurisés, les documents, les contenus numériques et l’intégrité des données », a-t-il ajouté.

Outre ses fonctions de CEO et membre du board de DigiCert, Amit Sinha reste membre des conseils d’administration des sociétés Zscaler et DataRobot.