Digital workplace : que sont les « accessoires adaptatifs » de Microsoft ?

Dévoilés en mai, remis en lumière la semaine passée… et finalement bientôt commercialisés : que sont les « accessoires adaptatifs » de Microsoft ?

Le groupe américain a déjà de tels produits à son catalogue. Notamment un « kit Surface » et un contrôleur Xbox. Leur principal cible : les utilisateurs en situation de handicap.

Le « kit Surface », trouvable pour une quinzaine d’euros, contient plusieurs types d’étiquettes. Autant pour repérer les touches du clavier qu’identifier des fonctionnalités (ports, clés, contrôles multimédias…). Il inclut aussi deux supports censés faciliter l’ouverture des claviers et des béquilles.

Le contrôleur Xbox fonctionne comme un hub auquel on connecte divers commutateurs (boutons et gâchettes). Prix conseillé : 89,99 € TTC.

Des boutons et des hubs, on en trouve aussi parmi les six accessoires qui vont rejoindre la gamme. D’abord en Amérique du Nord, où leur commercialisation démarrera le 25 octobre. En France, il faudra attendre l’hiver 2022, le temps que les produits reçoivent l’homologation UE.

Pour ce qui est des prix, on se contentera, là aussi, de ceux qui vaudront aux États-Unis. Il faudra, par exemple, compter 44,99 $ (HT) pour la « souris adaptative ». Le principe : une base carrée à laquelle on peut greffer des modules arrière. Microsoft en vendra un en direct, assorti d’un repose-pouce (14,99 $). D’autres seront disponibles, mais par l’intermédiaire de Shapeways*, en impression 3D.

Accessoires adaptatifs : de la Xbox à la digital workplace

Même système pour les boutons programmables qui seront lancés en parallèle. De série, il en existe trois types : pavé directionnel, joystick et double interrupteur. Et là aussi, on nous propose des dessus alternatifs à imprimer en 3D.

Pour utiliser ces boutons, il faut les connecter, avec ou sans fil, à un « hub adaptatif ». Qui en accepte jusqu’à quatre, en plus d’embarquer des prises jack pour relier des commutateurs tiers. Ce hub, comme la souris d’ailleurs, supporte jusqu’à trois appareils en simultané. La compatibilité n’est pas limitée à Windows, mais c’est un passage obligé pour la configuration, qui se fait uniquement via l’application Centre des accessoires.

* Le catalogue inclut aussi des poignées à imprimer en 3D pour les stylets Business Pen et Classroom Pen 2. Les prix s’échelonnent d’une vingtaine d’euros pour un dessus de bouton à plus de 80 € pour certaines poignées.

Illustrations © Microsoft