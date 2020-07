Digital Workplace : des équipes plus efficaces à distance qu’au bureau ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Les décideurs IT et Métiers ont soutenu « avec succès » la bascule massive vers le télétravail de leurs équipes, parfois en quelques jours. C’est le point de vue défendu dans une étude* publiée par Cisco (« A new perspective on the modern workplace »).

L’étude agrège les réponses de 1 500 managers et les résultats d’autres enquêtes et entretiens menés auprès d’un panel de grandes et moyennes entreprises.

67% des répondants ont constaté une accélération sans précédent de l’adoption d’outils de communication, de collaboration et de productivité en mode cloud. Au moment où le nombre de télétravailleurs aurait été multiplié par 4,7 en moyenne.

Le Cloud d’abord ?

La bascule massive vers le télétravail a ainsi poussé 58% des équipes à utiliser des technologies qu’elles ignoraient ou rejetaient lors de la période prépandémique.

La mise en oeuvre n’a pas été simple, cependant.

Les difficultes les plus souvent citées concernent : la fluidité des processus et des flux de travail, la coordination au quotidien des équipes et le respect des délais.

Malgré les défis à relever, 74% des répondants s’attendent à ce que leur organisation sorte « plus forte » de la crise sanitaire et économique actuelle.

« Nous savons maintenant que nous n’avons pas besoin d’être au bureau tous les jours pour être efficaces et faire notre travail », a déclaré l’un des responsables interrogés. Mais les interactions informelles manquent. « La technologie permet le travail à distance, mais elle ne remplace pas l’effervescence partagée sur un même espace commercial. »

* Freeform Dynamics a réalisé cette étude pour Cisco. Les contributions ont été collectées de fin 2019 à juin 2020.

(crédit photo via Pexels)