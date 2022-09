Digital Workplace – Florent Mestre : « Le CYOD est un moyen d’attirer et de garder les talents »

Florent Mestre, Digital Workplace Manager de Betclic Group, explique comment l’approche CYOD (Choose your Own Device) influe sur le fonctionnement de l’entreprise.

« Lorsque je suis arrivé sur mon poste actuel, seuls quelques managers qui en faisaient la demande pouvaient obtenir un Mac. Nous avons souhaité étendre cette approche CYOD (Choose your Own Device). C’est clairement un moyen pour une entreprise d’attirer et de garder des talents.

C’est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec la DRH afin d’identifier les départements où il était pertinent d’offrir ce choix du device aux collaborateurs de l’entreprise. C’est notamment le cas de nos développeurs puisque ce sont eux qui créent nos services. Les designers disposent aussi de ce choix, de même que le management et nous étendons progressivement cette politique à d’autres départements. »

Le CYOD est un élément de la politique RH

« La mise en place d’un tel mode de fonctionnement est un choix d’entreprise car il a un impact direct sur le budget consacré aux terminaux et il pose aussi la question de l’enrollement de ces devices. Lors de l’on-boarding d’un nouveau collaborateur, nous lui posons la question du device dont il souhaite disposer. Nous avons souhaité avoir la même stratégie pour les Mac et les PC.

Quelle que soit la machine, nous déballons la modèle, nous lançons l’Autopilot, les logiciels s’installent automatiquement et le futur utilisateur n’a plus qu’à se connecter pour disposer d’un poste pleinement opérationnel. Lorsque le nouveau collaborateur se présente, nous lui remettons un sac à dos avec sa machine prête à l’emploi : il s’enregistre sur le SSPR/MFA et il peut travailler ! »

« Mettre en place une telle approche implique de mettre en place des solutions de gestions de parc solides. Nous avons fait le choix de JAMF qui est une solution bien mieux adaptée à la plateforme Mac que ne l’est InTune que nous utilisons pour nos PC.

Un TCO inférieur au monde PC

La compliance de la machine est vérifiée à chaque connexion et, en cas de perte d’une machine, nous sommes capables d’en effacer complètement le contenu à distance. Nous sommes à iso-sécurité entre nos Mac et nos PC : les mêmes policies s’appliquent aux deux, notre volonté étant d’être agnostique en matière de protection de nos comptes utilisateur et de nos données. »

« Le Mac représente un surcoût significatif à l’achat. Nous privilégions des configurations plutôt musclées pour nos collaborateurs, avec des PC de l’ordre de 1 000 euros. Le tarif de nos configurations Mac est d’un peu moins de 2 000 € pour la configuration la plus faible jusqu’à 2500€ environ pour les grosses configurations. En outre, plutôt que des configurations en double écran, nous avons privilégié un grand écran incurvé qui apporte un confort indéniable….

Il est vrai que le TCO est moindre, avec moins de tickets incidents à gérer. Les Mac ont beaucoup moins de problèmes techniques, les machines sont plus solides et ne connaissent pas les problèmes de drivers des PC. En outre, les utilisateurs de Mac n’ont pas les problèmes de son que connaissent très régulièrement les utilisateurs de PC en début de visioconférence…

Attention : il faut former les équipes support à de nouveaux outils et c’est un surcoût qu’il faut anticiper. Sur la durée, les Mac reste plus sexy pour les utilisateurs et certains peuvent continuer à les utiliser au-delà de la période des 3 années initialement prévue avant un renouvellement. »

« Nous avons besoin de talents, de compétences de pointes et les collaborateurs doivent être à l’aise tant avec la Digital Workplace que nous mettons à leur disposition qu’avec leur bureau physique, les locaux et évènements que nous leur proposons. C’est cette culture d’entreprise qui peut amener les meilleurs talents à venir nous rejoindre. C’est un investissement conséquent, mais l’entreprise y gagne au final, et attirer les meilleurs talents, le ROI d’un tel projet est là. »

Crédit image : @Apple