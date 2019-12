Digital Workplace : ce que voudrait la génération Z

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La génération Z ne veut faire l’impasse, ni sur les salaires, ni sur les technologies qui permettent d’évoluer dans un environnement de travail numérique mis à jour. C’est ce que montrent les résultats une enquête* publiée par le fournisseur de solutions HCM Kronos.

Pour 54% des adolescents et des jeunes adultes interrogés dans le monde, le salaire est le critère de choix le plus souvent cité lorsqu’il est question d’envisager un premier emploi à temps plein. Effectuer un travail qui a du sens motive également.

Selon une autre étude (Gallup), au-delà du salaire, les opportunités d’apprentissage et les perspectives de développement constituent une attente forte des jeunes adultes.

Argent, trop cher

En outre, selon l’étude Kronos, la génération Z s’intéresserait plus aux protections associées à l’emploi stable (complémentaires santé, congés payés…), qu’aux avantages en nature (des repas gratuits à la salle de sport). Les entretiens annuels d’évaluation n’ont pas la cote.

En revanche, les technologies qui permettent de communiquer et échanger en temps quasi réel sont attendues par la majorité. Et ce pour évoluer avec succès dans un environnement de travail numérique complexe. Aussi, 21% des répondants disent qu’ils se détourneraient d’un employeur proposant des solutions jugées obsolètes. L’avenir le dira.

*Les résultats de la recherche sont basés sur une enquête menée pour le compte du Workforce Institute de Kronos. 3400 jeunes de 16 à 25 ont été interrogés en 2019. France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, Mexique, Chine, Inde, Australie/Nouvelle-Zélande sont concernés. (source : Workforce Institute at Kronos – « How to Be an Employer of Choice for Gen Z »).

(crédit photo © shutterstock)