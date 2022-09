Digital Workplace : pourquoi Veolia et Idex ont choisi le Chromebook

10 après son lancement, le Chromebook se pose comme une alternative crédible aux PC sous Windows pour les parcs d’entreprise mais peine à séduire massivement les DSI. Après la croissance spectaculaire des ventes suite aux épisodes de confinement , l’engouement est retombé.

Le marché du Chromebook est tiré par le secteur de l’éducation aux États-Unis avec une domination de Chrome OS dans les cursus primaire et secondaire (K12). Sa pénétration est beaucoup plus confidentielle en entreprise malgré les initiatives pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Chrome OS bénéficie aujourd’hui d’applications natives via le Google Play Store, de la capacité de faire tourner des applications Windows grâce à la virtualisation et d’un programme d’applications Chrome Enterprise Recommended : Docusign, Salesforce, Slack, Zoom, VMware, Citrix…

En France où le souci de souveraineté des données freine l’essor de l’écosystème, certaines ont cependant fait le choix Chromebook. C’est le cas de Veolia et de Idex, deux entreprises de services énergétiques et environnementaux qui expliquent leur choix.

Guillaume Laurency – Chief Digital Uses chez Idex

« Le ComEx a souhaité changer les modalités de travail pour y intégrer plus de mobilité et de flexibilité tout en mettant l’accent sur le travail collaboratif. En coordination étroite avec les ressources humaines, nous avons fait le choix de miser sur les offres Cloud Google Workplace.

Dans un premier temps nous avons élargi les usages de Google Workspace, migré les 4/5ème de nos serveurs dans le Cloud puis introduit les Chromebook auprès de nos utilisateurs.

Nous avons l’objectif de basculer 80 % de notre parc sous Chromebook d’ici la fin de cette année calendaire, soit plus d’un millier de postes. Les avantages sont la simplicité d’administration de ce parc. Le volet cybersécurité, l’un des points durs, ce sont toutes les applications hors système d’information qu’il faut identifier et auxquelles il faut proposer une alternative à nos utilisateurs.

Notre approche n’a pas été de déployer auprès d’une seule catégorie d’utilisateurs, mais de créer un réseau d’ambassadeurs un peu partout dans l’organisation. Certains utilisateurs sont enthousiastes, d’autres sont très attachés à des solutions historiques comme Excel. Ce qui est très rassurant, c’est que tous ceux qui ont basculé vers la simplicité du Chromebook ne voudraient jamais revenir en arrière. »

Didier Bove, Group Chief Information Officer chez Veolia

« Environ 32 000 Chromebook sont actuellement déployés chez Veolia, soit 30 % du parc global de postes de travail. Pour notre siège, le taux d’équipement atteint à plus de 90 % .

La distribution, selon les pays, est hétérogène, car l’usage du Chromebook est le marqueur de l’ambition de notre SI : un parc applicatif orienté Web, compatible SATAWAD (Secure, Anytime, Anywhere, from Any Device), accessible depuis un simple navigateur et lié à une identité numérique d’entreprise.

Si le Chromebook a une empreinte de construction à peine moindre que celle d’un PC, son usage est beaucoup plus efficient, sans compter qu’il n’induit aucune infrastructure complémentaire (AD, antivirus, déploiement…).

La qualité de fabrication et le niveau attendu de robustesse physique sont également améliorés grâce à l’implication toujours plus forte des constructeurs.

Ce déploiement de Chromebook est en parfait alignement avec la raison d’être de Veolia et de ses engagements en termes de performance plurielle. Nous attachons une importance équilibrée entre impacts financiers et non financiers, dont les impacts environnementaux bien évidemment. »

Propos recueillis par Alain Clapaud

