Digital workplace : le succès réside dans l’accompagnement des collaborateurs

A en croire ses promoteurs, la digital workplace doperait la productivité des cols bleus comme celle des cols blancs, grâce aux tablettes, micro-casques connectés et clients légers accédant aux services cloud. Sur le terrain, le constat est plus nuancé.

« Il faut faire pragmatique, utilisable dès la mise en œuvre des nouveaux services déployés, faire sûr et simple jusqu’à la documentation à base de pictogrammes. C’est le meilleur gage pour encourager de nouvelles collaborations et partager de bonnes pratiques », recommande Florence Devambez, DSI de l’assureur Albingia, lors de l’évènement Ready for IT qui vient de se tenir à Monaco.

Attention à la multiplication des visioconférences



Les réunions en visioconférence s’avèrent efficaces pour éviter plusieurs heures de déplacement aux collaborateurs. Mais leur enchaînement, trop fréquent, fatigue. Les agendas se remplissent sans maitrise et on perd l’aspect informel et humain des réunions physiques.

Florence Devambez tient à vérifier systématiquement, avec son équipe, les usages réels des nouveaux outils et services mis à la disposition des salariés et des clients, afin d’améliorer leurs performances.

« Pour les réunions, nous cherchons à mettre en place des outils sans perdre la notion humaine, qu’il s’agisse de se voir ou d’échanger les dernières versions de fichiers partagés. Nous évitons surtout de perdre le contact avec le client, au travers d’appels téléphoniques et d’événements physiques, tout en suggérant des solutions complémentaires, de nouveaux moyens de collaborer, » explique-t-elle.

Identifier les attentes des métiers

Instaurer des échanges fructueux autour d’un espace numérique de travail exige de bien identifier les attentes des métiers, de documenter les nouveaux services de façon simple et concise et de vérifier régulièrement les usages.

« Nous pouvons analyser des données propres à la construction d’immeubles par exemple, où les risques dépendent de nombreux critères mais aussi du quartier, et du terrain. Nous devons vérifier de quelles données les métiers ont réellement besoin, les récupérer puis les exploiter pour établir des rapports d’activités ou des projections ; les métiers en sont friands. Nous tenons néanmoins à leur livrer le nombre de rapports suffisant et nécessaire pour répondre à leurs besoins, » conclut Florence Devambez.

