Digital Workplace : une réalité, pour qui ?

Le travail hybride, entre télétravail et présentiel, se généralise. En France, les entreprises semblent opter pour des fonctionnalités jugées « prioritaires », plutôt que d’adopter une approche indifférenciée de l’environnement de travail numérique (digital workplace).

C’est en tout cas ce qui ressort des résultats d’une enquête promue par Arctus, entreprise francilienne de conseil et d’audit. 423 professionnels et responsables (DG, DRH, DSI, Dircom…) de moyennes et grandes entreprises ont été interrogés sur ces thématiques.

L’intégration entre un intranet et l’environnement de travail étendu des organisations concernées couvre moins d’un tiers des dispositifs existants en interne.

Cependant, progresse l’adoption de fonctionnalités collaboratives.

« Implication grandissante des DSI »

« On note une implication grandissante des DSI dans ces projets et une montée en puissance des DRH », a déclaré Isabelle Reyre, directrice associée d’Arctus. Aussi, 80% des organisations ont mis en place un dispositif de pilotage de leur intranet, contre 56% un an plus tôt. Il s’agit surtout d’améliorer l’efficacité opérationnelle (pour 61% des répondants) et la communication interne (52%). Soutenir la continuité d’activité (42%) arrive ensuite.

La numérisation accélérée est également l’occasion d’adapter l’organisation au télétravail (pour 59% du panel) et de développer plus avant la collaboration entre équipes (54%).

Quels sont les logiciels les plus utilisés ?

72% des répondants s’appuient sur des solutions Microsoft (Office 365, Azure…) (+26 points en un an). En seconde position, Google Workspace (anciennement G Suite) gagne deux places de plus qu’en 2019. Cependant, la suite plafonne à 10% de ce segment de marché.

Les solutions spécifiques développées en interne, enfin, perdent du terrain.