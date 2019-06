Discover 2019 : HPE opte pour le tout « en tant que service »

Hewlett Packard Enterprise a multiplié les annonces produits à Las Vegas et annoncé migrer toute sa gamme vers un modèle « as a service » d’ici 2022.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a fait le plein d’annonces produits et annoncé proposer à l’avenir l ‘ensemble de ses solutions « as a service », lors de sa conférence utilisateurs, HPE Discover 2019, organisée cette semaine à Las Vegas (Nevada).

« Dans trois ans HPE sera une entreprise axée sur la consommation (consumption driven company) et tout ce que le groupe vous proposera le sera en tant que service », a déclaré Antonio Neri, CEO de HPE.

La société s’engage ainsi à proposer à horizon 2022 l’ensemble de ses solutions à la demande avec abonnement et paiement à l’usage (pay-per-use). Toute en continuant la vente classique de ses matériels et ses logiciels sous licence.

Les clients auront donc le choix.

Par ailleurs, le groupe a annoncé enrichir HPE GreenLake de services et solutions de gestion d’infrastructures et de charges de travail destinés aux entreprises de taille moyenne. Ainsi quee lancement de nouvelles offres de colocation d’applications HPE GreenLake via ses partenaires Cyrus One et Equinix.

Sans oublier la mise sur le marché d’une offre HPE GreenLake pour Aruba, un NaaS (Network as a Service) proposé par sa filiale.

De surcroît, la firme proposera de nouvelles offres pour l’IoT industriel et la périphérie du réseau (Edge). À travers, notamment le renforcement d’Aruba Central (plteforme cloud de gestion du réseau) et l’intégration de nouvelles solutions Edge to CLoud clés en main, en partenariat avec ABB, Microsoft et PTC.

Hybride et composable

Autre point clé : HPE a confirmé l’extension de son offre cloud hybride et composable. La solution HPE Composable Cloud pour serveurs HPE ProLiant DL ou infrastructure HPE Synergy est conçue pour accélérer l’automatisation des déploiements et de la gestion des opérations informatiques.

L’offre sera disponible à partir du 1er trimestre 2019 pour les serveurs rack ProLiant DL 380/360/560 Gen10.

La déclinaison Composable Cloud for Synergy est, de son côté, conçue pour obtenir davantage de flexibilité avec les charges de travail d’un environnement à l’autre (bare metal, conteneurs, cloud).

Aussi, HPE a annoncé intégrer dans son système hyperconvergé HPE Simplivity, les capacités de HPE InfoSight, une intelligence artificielle (IA) qui vise à prévenir les problèmes d’infrastructure du datacenter.

La gamme SimpliVity inclut les nouveaux modèles HPE SimpliVity 325 et 280. Elle est aussi renforcée par une configuration automatisée des commutateurs Aruba.

Autre nouveauté : HPE lance la plateforme hyerconvergée désagrégée HPE Nimble Storage dHCI pour simplifier la gestion de machines virtuelles. Elle est detsinée aux entreprises qui exploitent des bases et entrepôts de données critiques.

En parallèlle, HPE aindiqué étendre son partenariat avec Equinix. Les clients du fournisseur de datacenters et de services d’hébergement d’infrastructures pour entreprises pourront se rendre sur Equinix Marketplace pour s’y procurer une solution « Data as a Service » reposant sur HPE Cloud Volumes.

HPE Primera

Pour couronner l’événement, le groupe a dévoilé HPE Primera, une nouvelle plateforme serveur de stockage critique.

Disponible dès le mois d’août 2019, Primera est connçue pour simplifier et réduire le temps jusquà passé par les équipes informatiques à la gestion du stockage. Mais aussi accélérer les performances des applications critiques et fournir une analyse prédictive pour les aider à résoudre les problèmes.

La promesse « un gain de temps de 93 % dans la gestion du stockage »

L’ensemble est présenté comme une avancée de HPE Intelligent Data Platform, qui s’appuie aussi sur l’IA HPE InfoSight.