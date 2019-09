DNS : les attaques augmentent et la facture s’alourdit

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Usurpation, empoisonnement du cache DNS, déni de service distribué (DDoS), réflexion avec amplification… Les attaques DNS (Domain Name System) augmentent et la facture s’alourdit.

C’est ce qui ressort du « Global DNS Threat Report 2019 » publié par EfficientIP, en partenariat avec IDC.

Les responsables IT de 904 organisations ont été interrogés.

82% des entreprises concernées par l’enquête ont été la cible d’attaques DNS en 2018. Un chiffre en hausse de 5 points par rapport à l’édition précédente du rapport.

En moyenne, elles ont été la cible de 9,45 attaques DNS par organisation en 2018. Un chiffre en hausse de 34% en un an, contre 7 en 2018.

Ces attaques ont le plus souvent entraîné un arrêt d’applications internes (dans 63% des cas) et la compromission de sites Web (45%). Au risque de perdre des clients et des revenus.

La facture globale s’en ressent.

Ainsi, le coût moyen par attaque DNS (restauration de services et perte de chiffre d’affaires) a augmenté de 49% pour atteindre 1,27 million de dollars dans le monde l’an dernier.

En France, la hausse est moins marquée, mais de 8% toute de même à 940 000 euros par organisation, selon le rapport.

La finance reste le secteur le plus ciblé (88% des organisations du secteur interrogées ont été ciblées). Tandis que l’éducation est le première cible des attaques par phishing.

Confiance zéro ?

Pourtant, une minorité (38% tout de même) considère la protection de leur DNS comme une priorité.

« Lorsqu’elles sont attaquées, les entreprises ne peuvent pas arrêter toute leur activité, mais elles peuvent contenir le risque », a déclaré dans les colonnes de DarkReading Ronan David, VP développement d’affaires et marketing d’EfficientIP.

Pour le fournisseur franco-américain de solutions de sécurisation et automatisation réseau, « Maintenir le service, la disponibilité, la bande passante et le contrôle – autant d’éléments essentiels à l’intégrité du réseau – sont indispensables. La reprise après sinistre et l’évitement de points uniques de défaillance doivent faire partie du processus d’atténuation. C’est là qu’il est essentiel d’adopter une stratégie ‘zero trust’ (confiance zéro). »

*L’enquête a été menée par IDC de janvier à avril 2019 auprès de 904 professionnels de l’IT, DSI et RSSI. Trois régions sont couvertes : Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique.

(crédit photo © nikkytok – shutterstock )