ESN : Docaposte se renforce sur le secteur banque-assurance

Les opérations de rachat se poursuive dans le secteur des ESN. Docaposte vient ainsi de mettre la main sur Softeam Group. Le montant de l’acquisition n’est pas communiqué.

Spécialisée dans la banque-assurance, l’ESN compte 1400 collaborateurs et a réalisé 150 millions de chiffres d’affaires en 2019. Pour la filiale du groupe La Poste, cette septième acquisition depuis 2017 est aussi la plus importante en augmentant de 25 % son chiffre d’affaires.

Softeam Group est « reconnue pour ses expertises dans les métiers du consulting dans les secteurs de la finance, de la banque, de l’assurance, l’entreprise développe également des solutions dans les technologies de rupture avec une offre associant digital agency, digital factory, data et intelligence artificielle. » explique Docaposte.

Son objectif est d’atteindre le milliard € de chiffre d’affaires en 2023, notamment via des opérations de croissance externe. En 2019, ce dernier a atteint 550 millions, dont 14 % réalisé avec La Poste, avec plus de 5500 collaborateurs.

#TransfoNum | L’acquisition de @SofteamGroup par @Docapost : « illustre l’ambition de #LaPoste de proposer une offre complète d’accompagnement de la transformation digitale à ses clients, entreprises et secteur public ». @nathqueencole

+ d’infos ici 👉 https://t.co/KYmvTwU7Eg pic.twitter.com/f3T1zngv9N — Le Groupe La Poste (@GroupeLaPoste) December 23, 2019

» L’association complémentaire de l’activité conseil de Softeam Group et des solutions numériques de Docaposte constitue une des offres les plus complètes du marché. Docaposte entend avec cette acquisition renforcer ses positions sur ses principaux marchés stratégiques que sont la banque-assurance, le secteur public, l’e-santé et les PME avec des offres dédiées. » indique la filiale numérique.