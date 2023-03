Docker Free Team : après l’imbroglio, virage à 180 degrés

Beaucoup de bruit pour rien ? En tout cas, Docker ne touchera finalement pas aux comptes d’équipes gratuits (offre Free Team).

Ces derniers n’existent plus au catalogue de l’entreprise américaine depuis 2021, mais les utilisateurs ont pu y conserver l’accès.

Le 14 mars, Docker avait adressé une communication à ces utilisateurs. En l’occurrence, un mail pour le moins nébuleux qui laissait entendre : « Si vous ne prenez pas un abonnement payant, votre compte sera supprimé, images comprises ».

La FAQ vers laquelle pointait le mail donnait une autre version, moins radicale. C’est essentiellement par son biais que Docker a ensuite progressivement mis de l’eau dans son vin. Pas en revenant sur sa décision, mais en apportant des précisions et des garanties.

Non sans finalement adresser un pardon à la communauté open source, Docker recommandait aux projets concernés de postuler au programme qu’il leur dédie. Avec trois grandes promesses :

– Critères d’admission assouplis

– Renforcement de l’équipe pour traiter les candidatures

– Conservation de l’accès aux comptes d’équipes gratuits le temps d’étudier les candidatures

Docker craint-il vraiment un exode ?

GitHub Container Registry est souvent revenu dans les discussions de la communauté open source sur les palliatifs à adopter. En toile de fond également, AWS, susceptible de profiter de la situation comme il l’avait fait en publiant Finch au moment où Docker Desktop était devenu payant. Plusieurs projets ont d’ailleurs signalé avoir hébergé au moins partiellement leurs images sur le registre de l’hyperscaler américain, « au cas où ».

L’exode aura-t-il finalement lieu ? La question se pose désormais que Docker a retourné sa veste. Son message, dans les grandes lignes : on a pris la mauvaise décision, oublions tout. Avec, semble-t-il, un petit « cadeau » pour quiconque aurait pris un abonnement payant : un remboursement sous 30 jours… mais la possibilité d’utiliser l’abonnement pour toute la durée souscrite.

Cet abonnement démarre à 300 $ HT l’an pour 5 utilisateurs. Ses principales caractéristiques :

– Nombre illimité d’équipes (une seule avec Free Team)

– Jusqu’à 100 sièges (vs 3)

– Nombre illimité de dépôts privés (vs aucun)

– 5000 pulls/jour/utilisateur (vs 200 toutes les 6 heures par utilisateur)

– Licence incluse pour un usage commercial de Docker Desktop si on dépasse les 250 employés ou les 10 M$ de CA

