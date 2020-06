Perte de données : comment le télétravail amplifie le risque

Le risque de perte de données a augmenté avec la bascule inédite et massive d’équipes vers le télétravail, selon Digital Guardian. Pour son « Data Trends Report », le fournisseur de solutions a agrégé et anonymisé les données de 194 clients internationaux de son programme de sécurité managée (MSP), du 1er janvier au 15 avril 2020.

Le volume de donneés téléchargées sur les clés et d’autres périphériques USB par les collaborateurs de ces entreprises a augmenté de 123% au printemps 2020.

Tous canaux confondus (courriel, périphériques USB, cloud…), les sorties de données ont progressé de 80% entre la mi-mars et la mi-avril. Or, 50% des informations transférées sont couvertes par des politiques internes de gouvernance des données.

Les périphériques USB et le cloud ont été des supports de partage et de sauvegarde privilégiés durant cette période. Ils ont totalisé 89% de l’ensemble des sorties de données.

Du 11 mars au 15 avril, les collaborateurs ont chargé 336 To de données dans le cloud. Un volume en hausse de 72% par rapport à celui des mois de janvier et février combinés.

Or, Digital Guardian a constaté une augmentation de 62% des activités malveillantes menées par des attaquants externes après la déclaration du 11 mars de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qualifiant le coronavirus (Covid-19) de « pandémie ».

« Nos recherches indiquent que les collaborateurs en télétravail extraient des quantités sans précédent de données sensibles sur tous les canaux de sortie », a déclaré Tim Bandos, VP cybersécurité de Digital Guardian. L’éditeur américain de logiciels de détection et réponse aux incidents sur les terminaux (EDR) recommande donc aux entreprises de se doter des outils qui leur permettent de suivre et contrôler ces « comportements » et de « mobiliser » chaque collaborateur pour mieux protéger les données sensibles.

(crédit photo © Shutterstock)

