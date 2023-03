Comment doubler la part des femmes dans la Tech

Les fonctions d’ingénierie et techniques – du suppport à la direction des systèmes d’information – font partie des plus rémunérateurs et des plus demandés par le marché. Pourtant, la sous-représentation des femmes dans les métiers des technologies de l’information persiste.

Et le fossé se creuse. Le constat est le suivant :

En Amérique du Nord, la représentation relative des femmes dans des postes techniques et d’ingénierie a diminué entre 2018 et 2022, selon des données agrégées* par LeanIn.org et McKinsey & Company.

En France, les effectifs d’étudiantes diplômées dans les filières STEM qui mènent aux métiers IT ont reculé de 2% entre 2013 et 2019 (« Gender Scan innovation », Global Contact, 2022). De surcroît, parmi celles qui suivent une formation dédiée aux systèmes d’information, seulement 15% choisissent effectivement de travailler pour ce secteur technique après l’obtention de leur diplôme.

L’éloignement des femmes vis-à-vis des professions et parcours IT débute dès le collège.

Davantage de femmes DevOps et architectes Cloud demain

En Europe, les femmes représentent 22% des effectifs IT et 11% uniquement dans la cybersécurité, selon une autre analyse de McKinsey. A titre de comparaison, la part des femmes dans les métiers informatiques était d’environ 30% il y a quarante ans.

Depuis, le monde est passé de l’ère du hardware, à celui du software et de l’intelligence artifcielle.

Justement, la proportion de femmes dans la main-d’œuvre technologique est plus faible dans les rôles les plus demandés par les recruteurs, comme l’ingénieur DevOps et l’architecte Cloud.

Comment les entreprises et leur écosystème peuvent mieux faire ?

LeanIn.org et McKinsey recommandent, comme d’autres, d’investir la formation, le mentorat, l’échange d’expériences et la diversité du leadership. Et de sensibiliser les jeunes générations.

De se fixer des objectifs, de se donner les moyens pour les atteindre et d’en mesurer l’impact.

D’autres sujets à saisir concernent les perspectives d’évolution de carrière et l’équité salariale.

Les entreprises qui cherchent à renforcer leur avantage concurrentiel et leur croissance en se dotant de compétences technologiques les plus recherchées seront-elles convaincues ?

Selon McKinsey, doubler la part des femmes dans la main-d’œuvre technologique à horizon 2027 pourrait représenter une hausse de 260 à 600 milliards d’euros du PIB annuel de l’Europe.

* 40 000 employés et 333 organisations sont concernés. source : LeanIn.org et McKinsey Company « Women in the Workplace ».