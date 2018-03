Dropbox et Google nouent un partenariat autour de G Suite, Gmail et Hangouts Chat

Alors que Dropbox a tout récemment déposé son dossier d’introduction en bourse (au NASDAQ), le service de partage et de stockage de fichiers annonce un partenariat avec Google.

En tissant un lien avec Google Cloud, il s’agit là de permettre aux utilisateurs de Dropbox et de G Suite d’interagir en toute fluidité avec les deux services.

Le service de stockage cloud parle d’une « expérience centralisée » avec la possibilité offerte à ses utilisateurs de créer, ouvrir, modifier, enregistrer et partager des documents Google Documents, Feuilles de calcul et Présentations directement depuis Dropbox. Ainsi, vu de G Suite, il devient possible de créer, ouvrir et modifier des fichiers de G Suite dans Dropbox.

Les administrateurs Dropbox Business (service premium débutant, avec l’offre « Standard », à 10 euros par utilisateur et par mois, à partir de 3 utilisateurs, pour 2 To d’espace de stockage) pourront, eux aussi, gérer les fichiers Google Documents, Feuilles de calcul et Présentations à l’instar de n’importe quel autre fichier sauvegardé dans Dropbox.

Tony Lee, vice-président de l’ingénierie au sein de Dropbox, estime que « ce partenariat avec Google Cloud nous permet d’offrir un espace encore plus unifié pour rassembler les contenus de nos utilisateurs et les conversations qui s’y rapportent. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler avec Google afin d’éliminer les silos et de centraliser les informations dont dépendent les équipes au quotidien.”

Du côté de Google, il s’agit de rendre G Suite encore moins incontournable. Ritcha Ranjan, directrice de l’équipe produit dans la division Google Cloud, ne cache ainsi pas que « l’objectif est de rendre G Suite accessible quels que soient les outils apportés au travail, et ces intégrations aident nos clients communs à mieux collaborer directement dans les applications qu’ils utilisent au quotidien ».

Cette volonté avait déjà été affichée avec un partenariat similaire noué avec Box, concurrent de Dropbox et de Google Drive dans le stockage cloud, pour le contenu Google à l’occasion de la conférence 2016 Boxworks.

Pour Google, il s’agit d’une opportunité visant à attirer de nouveaux utilisateurs pour son service cloud G Suite. Il faut dire que Dropbox revendique une base de 500 millions d’utilisateurs inscrits. 50 % d’entre eux, selon Dropbox, disposeraient déjà d’un compte Gmail, ce qui leur donne donc accès à G Suite.

Dropbox s’était également rapproché de Microsoft afin de créer des interactions avec Office pour iPad dès novembre 2014.

D’autres intégrations sont également annoncées entre Dropbox et Google, concernant Gmail et Hangouts Chat. Il deviendra ainsi possible de sélectionner des fichiers stockés sur son compte Dropbox afin d’envoyer des liens directement depuis Gmail et Hangouts Chat. Le module complémentaire Gmail permettra en outre d’afficher les dates de création, de modification et de dernier accès pour les fichiers en liens, tandis que l’intégration Hangouts bénéficiera de pré-visualisations pour les fichiers en liens dans les conversations.

Ces intégrations seront disponibles, précise Dropbox dans son communiqué de presse, à compter du second semestre 2018.

(Crédit photo : @Dropbox)