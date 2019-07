Dropbox : nouvelles intégrations audio/vidéo

Dropbox muscle son portefeuille d’outils d’intégration à destination des professionnels des médias.

Ils sont parmi les utilisateurs les plus actifs de sa plateforme avec un milliard de fichiers créés en 2017.

Le service cloud est désormais intégré à six applications vidéo, audio et de transcription : Premiere Rush d’Adobe, Otter.ai, Simon Says, Videomenthe, Vidrovr et Curio de GrayMeta.

Les utilisateurs vont pouvoir ouvrir leurs fichiers stockés sur Dropbox sans avoir à quitter ces logiciels, ce qui est évidemment un argument pratique majeur.

« Avec l’essor de la vidéo HD, 4K et 8K, des services de vidéo sociale en ligne et du podcasting, le besoin de flux de production vidéo et audio plus rapides et plus efficaces augmente chaque année”, commente la société dans son annonce.

Ce travail d’intégration est devenu un élément clé de la stratégie du service cloud.

Le mois dernier, il avait annoncé la création de passerelles avec Slack, Zoom et Atlassian. Il en a été de même avec G Suite et Microsoft Office.