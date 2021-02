DSI : les 5 profils les plus recherchés en 2021

Le cabinet spécialisé Robert Half a publié un rapport* concernant les tendances du recrutement et les embauches jugées prioritaires par les employeurs en 2021.

En France, la stabilité des effectifs est l’option privilégiée par la majorité des entreprises interrogées. Cependant, les prévisions d’embauche sont plus élevées dans les technologies et les systèmes d’information, en particulier dans l’édition de logiciels, que dans d’autres industries. Par ailleurs, comme l’a récemment relevé l’Apec, la fonction informatique concentre la proportion la plus importante d’intentions d’engagement de cadres.

Qu’en est-il au sein de directions des systèmes d’information (DSI) ?

Ingénieur DevOps, Sysadmin, RSSI…

Voici les 5 profils dont les recrutements sous contrat à durée indéterminée (CDI) sont considérés comme « prioritaires » ce premier semestre 2021 par les responsables SI :

1. Ingénieur DevOps

2. Ingénieur systèmes et réseaux (Sysadmin)

3. Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI)

4. Data scientist

5. Ingénieur support applicatif

Les recrutements en CDI sont une option pour se doter de compétences internes. Les départements IT, tous secteurs confondus, sont également ceux qui devraient le plus recruter pour une durée (CDD) ou une mission (intérim) déterminée sur la période.

Pour attirer et retenir les talents, la rémunération n’est pas l’unique critère à privilégier. « La flexibilité, à travers le télétravail et la souplesse des horaires », sont d’autres éléments clés des négociations entre candidats et entreprises, selon Robert Half.

* Le rapport du cabinet de recrutement Robert Half agrège plusieurs jeux de données : les résultats d’une enquête internationale menée auprès de 1500 dirigeants (DG, DAF et DSI) en novembre 2020. Une analyse d’offres d’emploi réalisée par Burning Glass Technologies, et des résultats de sondages candidats menés entre novembre 2020 et janvier 2021. Globalement, France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Brésil, Chili et Australie sont couverts.