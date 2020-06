DSI : 6 clés pour une optimisation des coûts réussie

La pression monte au sein de directions des systèmes d’information (DSI) appelées à optimiser les coûts à l’heure de la bascule des ressources vers le travail à distance.

Pour négocier au mieux cette transition, la société d’études de marchés technologiques Gartner a livré ses recommandations à l’attention des responsables IT d’entreprises.

Six grandes orientations sont proposées :

1. Performance : Estimer l’impact d’une optimisation des coûts dédiés aux opérations informatiques sur le résultat net de l’entreprise.

2. Business : Déterminer les retombées d’une telle initiative sur les équipes et sur les opérations commerciales. Les délais de déploiement de services/produits/applications seront-ils étendus ? La productivité des collaborateurs sera-t-elle diminuée ?

3. Perspective : Prévoir les délais nécessaires à l’organisation pour bénéficier d’une optimisation des coûts IT. Parle-t-on de semaines, de mois ou d’une perspective à plus long terme ?

4. Changement : Évaluer la capacité d’adaptation au changement des équipes.

5. Technique : Jauger comment l’action d’optimisation des coûts sera effectivement intégrée dans les opérations et l’architecture IT pour atténuer le risque technique.

6. Gouvernance : Présenter le dossier pour aval du conseil d’administration.

Ces recommandations valent pour l’ensemble des marchés sur lesquels s’active Gartner.

En France, selon une autre analyse, 79% des responsables IT interrogés considèrent que les services informatiques sont perçus comme un élément critique pour leur entreprise.

Par ailleurs, 8 responsables IT sur 10 estiment que les équipes informatiques et métiers s’attendent à une expansion du travail à distance bien au-delà de la crise du Covid-19.

(crédit photo © Shutterstock)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.