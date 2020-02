DSI : 6 clés pour réussir sa transformation numérique

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le fournisseur américain de solutions cloud pour l’entreprise AHEAD a publié un rapport* sur la diffusion et le succès perçu de plans de transformation numérique.

93% des décideurs IT d’entreprises de taille intermédiaire et de grands groupes interrogés disent que leur organisation a engagé un plan de transformation porté par des technologies et des services du numérique. 77% le font en priorité pour réduire les coûts et 71% pour améliorer l’expérience client. Les résultats sont-ils à la hauteur des attentes ?

Pas toujours. 42% des répondants déclarent avoir des difficultés pour atteindre des résultats tangibles dans les délais prévus. Les obstacles les plus couramment mentionnés concernent la modernisation des systèmes existants (Legacy) (36%) et la dette technique (24%).

Malgré tout, la majorité des responsables IT (58%) jugent que les projets de transformation engagés progressent au rythme souhaité ou devancent même le calendrier. Selon l’enquête, des similitudes rapprochent les organisations qui s’en sortent le mieux.

Engager DG, DSI, DevOps…

Voici 6 clés d’une transformation numérique réussie, selon le rapport :

1. L’implication des DG et des DSI :

83% des projets de transformation qui sont « sur la bonne voie » ou « en avance » sur le calendrier sont pilotés par la direction générale et/ou la direction des systèmes d’information (DSI), les reponsables des technologies (CTO) ou du numérique (CDO).

Autrement dit, ce ne serait pas lorsque les directions métiers sont aux commandes que les meilleurs résultats seraient obtenus dans ce domaine, selon l’enquête.

2. Une transformation à l’échelle du groupe :

Les plans de transformation les plus réussis sont plus susceptibles (de 30 points en moyenne) d’être déployés à l’échelle de l’entreprise dans son ensemble, que de se limiter à un ou plusieurs départements spécifiques, relèvent les auteurs du rapport.

3. Une feuille de route numérique précise :

92% des projets de mutation numérique les plus aboutis s’appuient sur une feuille de route précise, qui intègre en amont l’infrastructure et les opérations IT.

4. Le choix d’une approche intégrée (DevOps) :

Les entreprises qui s’appuient sur une approche DevOps (regroupant développement applicatif et opérations informatiques) sont plus susceptibles d’estimer « réussis » leurs programmes de transformation numérique (de plus de 40 points en moyenne) que les autres.

5. L’entreprise plateforme d’abord :

Les organisations qui ont intégré l’infrastructure informatique comme un élément clé de leur transformation numérique sont également plus à même d’obtenir, dans les délais impartis, les résultats attendus de leurs projets dans ce domaine.

6. Vers des opérations « intelligentes » :

Enfin, les organisations du panel les plus avancées en matière de transformation numérique utilisent le suivi en temps réel de leurs opératons IT. Elles ont le plus souvent investi dans l’automatisation, le cloud hybride et la sécurité intégrée.

Selon une autre enquête internationale celle-ci (Vanson Bourne pour Couchbase), malgré l’engouement, 73% des DSI interrogés pensent que les plans de transformation ne sont pas pleinement atteints ou n’ont rien de « révolutionnaires » pour les affaires.

*Hanover Research a interrogé pour AHEAD 293 décideurs IT de grandes entreprises basées aux États-Unis. L’enquête a été menée durant les mois de septembre et d’octobre 2019 (source : AHEAD – « State of Enterprise Digital Transformation » 2020).

(crédit photo © shutterstock)