DSI : une approche singulière de l’agilité

Explorer l’état d’avancement de l’agilité organisationnelle et d’initiatives numériques d’entreprises, c’est l’objectif d’un rapport* de Workday.

1024 dirigeants et responsables informatiques ont été interrogés.

Que retenir des premiers résultats 2020 récemment rendus publics ?

77% des répondants déclarent que leur organisation a réagi rapidement pour basculer massivement vers le travail à distance et les services cloud.

En outre, plus d’un tiers des décideurs (contre 10% l’an dernier) prévoient qu’au moins 75% des revenus générés par leur entreprise seront issus du numérique à horizon 2023.

Par ailleurs, la majorité des répondants (56%) considèrent que les technologies à disposition répondent aux objectifs de numérisation de leur organisation.

Les attentes varient, cependant, d’un département à l’autre – direction des systèmes d’information (DSI), pôle financier (DAF), gestion des ressources humaines (DRH)…

Technologies intelligentes et culture d’entreprise

Ainsi, pour les DSI, les priorités portent sur l’intégration et l’usage de technologies « intelligentes » (33%), ainsi que l’analyse avancée et la visualisation de données (30%).

De leur côté, les directions financières (DAF) veulent s’assurer que l’intégration de systèmes (64%) et le déploiement de services cloud (49%) contribuent à l’optimisation des budgets.

Au sein de la fonction ressources humaines, la culture d’entreprise l’emporte. En outre, 62% des responsables RH interrogés considèrent que les incitations et les indicateurs clés de performance (PKI) s’alignent avec les objectifs commerciaux de l’organisation.

Les directeurs généraux (CEO), enfin, sont les plus optimistes en matière de relance portée par le numérique. Mais ils considèrent la résistance au changement comme le plus sérieux obstacle à la planification continue (31%) et à l’accès aux données (32%).

Les promoteurs de l’étude retiennent de ces résultats que « l’agilité — soit la capacité de réagir rapidement et de façon productive dans un monde en mutation — n’est plus seulement une option, mais un incontournable » pour les entreprises.

* Le rapport agrège les résultats d’une enquête internationale réalisée en ligne, en juin et juillet 2020, pour Workday par Longitude, une société du Financial Times (source : « Organizational Agility: Roadmap to Digital Acceleration »).