Comment la DSI s’implique davantage dans la chaîne de valeur

Sopra Steria Consulting met en exergue les mutations de la fonction SI dans le deuxième tome d’un livre blanc consacré à la tranformation numérique des organisations.

Pour le pôle de conseil du groupe IT français, les directions des systèmes d’information (DSI) ont tout intérêt à raisonner en termes de plateformes et de mise en réseau.

Il s’agit d’insuffler une dynamique regroupant les trois axes suivants :

Échanger avec les métiers et les partenaires

« Près de 60 % des transformations sont un échec parce que les utilisateurs et les partenaires ou prestataires ne sont associés ni à la réflexion ni à la mise en œuvre des changements ». C’est en tout cas le point de vue du cabinet de conseil.

Pour mieux faire, il est donc nécessaire d’impliquer l’écosystème étendu. (Source : « Les neux grands chantiers de la tranformation digital », Sopra Steria Consulting 2018).

Livrer des briques de services

« Il n’est pas possible pour une entreprise d’être la meilleure dans tous les compartiments de sa chaîne de valeur », ajoute la firme dans son analyse. Les briques de services sont donc obtenues auprès « de start-up, d’éditeurs et du monde open source ». Dans ce domaine, « Github est une source d’approvisionnement incessante, notamment pour les innovations liées à l’intelligence artificielle, la donnée et la blockchain », estime le groupe.

Bâtir un SI accélérateur de valeur

« En intégrant les innovations conçues dans les initiatives d’open innovation (clients, Fintechs, partenaires et entreprises de services du numérique (ESN), la DSI devient, au même titre que les autres métiers de l’entreprise, actrice de la transformation et fournisseur de valeur ajoutée auprès du client final », insiste la société de conseil.

(crédit photo de une © shutterstock)