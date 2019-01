Comment les DSI s’adaptent au changement

Les directions informatiques sont appelées à fournir une expérience utilisateur aussi fluide que peuvent le proposer des plateformes grand public. Les DSI doivent aussi opérer sans sacrifier la sécurité informatique et la performance applicative. Le tout en répondant aux exigences de conformité réglementaire (RGPD…).

Il s’agit d’un défi majeur, observe le Wall Street Journal. « C’est la réalité des attentes de nos clients et de nos actionnaires », a expliqué au quotidien financier américain Sheila Jordan, DSI de Symantec Corp.

Ce point de vue est partagé par d’autres directeurs informatiques de grandes groupes. L’un d’entre eux, Bob Worral (Juniper Networks), estime même qu’un DSI n’a pas d’autre alternative que de « s’adapter au changement et à l’incertitude ».

À défaut, le professionnel concerné devrait changer de métier…

Gouvernance et opérations IT

Le DSI n’est donc plus seulement un opérateur technique chargé de l’informatique existante (Legacy) et de la performance au sein d’environnements hybrides cloud.

Il se présente aussi en « partenaire stratégique » des métiers et en interlocuteur avisé des directions exécutives. Le DSI peut ainsi influencer les débats concernant des problématiques technologiques (Cloud, IA, Blockchain, IoT…) et de gouvernance.

La demande est forte, a souligné Fletcher Previn, DSI d’IBM. Dans ce contexte, les équipes IT doivent « adopter des processus et méthodes agiles » pour prioriser les tâches et obtenir des résultats tangibles plus rapidement.

Enfin, pour Paul Chapman, DSI de Box, accorder davantage de temps en 2019 aux missions à valeur ajoutée est essentiel. Gérér les opérations IT ne suffit plus. Le DSI doit également s’interroger sur la façon d’innover pour accélérer la croissance et l’efficacité de l’entreprise.

