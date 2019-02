DSI et DRH : les pilotes du changement

En amont du Gartner IT Symposium/Xpo des 4 et 6 mars prochains à Dubaï (EAU), le cabinet de conseil réaffirme l’importance du rôle des DSI dans la conduite du changement.

Le DSI n’est plus seulement un opérateur technique en charge de l’existant (Legacy) et des migrations vers le cloud hybride. Il est également appelé à jouer un rôle moteur dans le changement de culture d’une organisation qui opère sa transformation numérique.

C’est en tout cas le point de vue défendu par la société d’études américaine.

Selon ses prévisions, à horizon 2021, les directions des systèmes d’information (DSI) seront autant responsables de ce changement que les directions des ressources humaines (DRH). Dans un contexte où la culture d’entreprise ne devrait pas faire obstacle à sa mutation numérique. Il reste que passer de la théorie à la pratique n’est pas si simple.

Transformation continue

67% des décideurs IT et métiers interrogés l’an dernier par Gartner ont déclaré avoir engagé des actions pour soutenir la numérisation de leurs activités et processus.

Mais, dans un cas sur deux, les initiatives de transformation engagées n’atteindraient pas l’objectif fixé. En cause : une culture d’entreprise jugée obsolète, rapporte la firme.

Par conséquent, « les directions des SI ont tout intérêt à intégrer la culture du changement en amont de projets de transformation numérique », a déclaré Christie Struckman, vice-presidente de recherche chez Gartner.

Les retards accumulés risquant de peser lourd sur l’agilité et la productivité des équipes. (source : Predicts 2019 : Leadership Means Expanding Options, Gartner).

La firme de conseil recommande également aux DSI de se rapprocher des DRH pour déterminer et mener à bien des programmes « diversité et inclusion ».

Un « investissement » qui rapporte. Selon les recherches de l’entreprise de Stamford, l’inclusion peut améliorer les performances d’équipes (IT et métiers) « de plus de 30% ».

