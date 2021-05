Quand la DSI contribue à l’engagement des équipes

Comment l’IT contribue à l’engagement et à la productivité des collaborateurs ? La question a été posée pour Qualtrics, éditeur américain de solutions de gestion de l’expérience, à 200 responsables informatiques (DSI et CTO) en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Que retenir des résultats de cette enquête ?

Pour 63% des décideurs IT interrogés, 25% des collaborateurs vont continuer à travailler à distance du bureau, et ce à 100% de leur temps de travail. 45% des répondants pensent même qu’entre 25% et 50% des effectifs seront des télétravailleurs à plein temps.

Qu’en est-il dans la pratique ?

« Un changement déjà en cours »

Sécurité, cloud, vidéoconférence, messagerie… 74% des DSI et CTO interrogés déclarent adapter les projets de transformation en fonction des réactions exprimées ces derniers mois par les équipes appelées à maintenir l’activité en période de pandémie.

« Pour certaines équipes IT, l’année dernière a accéléré un changement déjà en cours. Pour d’autres, elle a inauguré une toute nouvelle façon de travailler », a déclaré Nicolas Saintagne, responsable des solutions expérience collaborateur chez Qualtrics. Le fournisseur prévoit que, « dans les mois et les années à venir », le poids des technologies de l’information dans l’engagement des collaborateurs « va encore s’accroître ».

En attendant, 28% seulement des responsables informatiques se déclarent « bien préparés » pour accompagner les équipes dans l’après Covid-19. Ils sont moins nombreux encore (26%) à mesurer quelles initiatives technologiques ont un impact sur l’engagement, la productivité et/ou la performance des collaborateurs. La marge de manoeuvre commerciale reste donc importante pour Qualtrics et d’autres fournisseurs de solutions.