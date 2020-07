Les DSI peuvent-ils faire mieux avec moins ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

En Europe, les directions informatiques de grandes entreprises pensent avoir négocié avec succès la bascule vers le télétravail. Mais la baisse des investissements IT pourrait freiner la reprise. C’est en tout cas le point de vue défendu par PwC, enquête* à l’appui.

150 directeurs des systèmes d’information (DSI) et responsables du numérique (chief digital officers, CDO) ont été interrogés. Parmi eux, 70% considèrent que la crise liée à la pandémie de Covid-19 a un impact significatif sur l’activité de leur entreprise.

Trois quarts des organisations ont ainsi basculé massivement vers le télétravail dans les trois jours suivant le début des mesures de confinement.

Dans ce contexte, 84% des répondants pensent que les performances informatiques de leur organisation ont été maintenues ou améliorées.

La continuité d’activité serait ainsi assurée.

Quelles sont les priorités les plus souvent citées pour la période post-Covid-19 ?

Optimiser les coûts

Améliorer la résilience en matière de cybersécurité et de confidentialité (64%) est en tête des priorités. Soutenir l’expérience numérique des utilisateurs (55%) arrive ensuite.

Mais il n’est pas question de grever les budgets.

Aussi, 41% des répondants prévoient une réduction des investissements IT en 2020 et au-delà. Parmi eux, 75% envisagent de réduire de plus de 20% leurs dépenses informatiques.

Une perspective que déplore PwC.

« Les entreprises qui n’investissent pas seront désavantagées », a déclaré David Lee, responsable du pôle conseil en technologies de PwC Irlande. Selon le cabinet de conseil et d’audit, la capacité des DSI à influencer la stratégie globale doit être préservée et alignée sur les enjeux commerciaux « pour assurer la survie et le succès futur de leur entreprise. »

*PwC – « CIO Pulse Survey 2020 ».

(crédit photo © Shutterstock)