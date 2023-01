Quand les DSI gagnent en visibilité

Le rôle du directeur des systèmes d’information (DSI) évolue vers une orientation toujours plus stratégique.

Si maintenir les opérations IT au quotidien reste la priorité. Soutenir des projets innovants (cloud, données, IA) en est une autre.

C’est le principal enseignement du rapport « State of the CIO » 2023 livré par Foundry (anciennement IDG Communications).

5 orientations pour les DSI

1. Plus de visibilité pour les DSI >

77% des DSI interrogés* estiment qu’ils ont gagné en visibilité au sein de leur organisation et de son écosystème.

2. Des budgets orientés à la hausse >

Malgré les incertitudes économiques qui pèsent sur les organisations, 56% DSI déclarent disposer d’un budget en hausse 2023.

Au-delà de la continuité d’activité au quotidien, la sécurité (pour 40% des répondants), la mise à niveau de l’infrastructure et des systèmes (38%) et les recrutements de nouveaux talents (36%) font partie des priorités d’investissement les plus souvent citées.

3. Affronter l’instabilité économique >

Pour ceux qui doivent faire avec un budget stable (35%) ou en baisse (9%), les performances de l’entreprise expliquent l’essentiel des coupes budgétaires.

4. Avec ou sans l’IT ? >

59% des DSI ont déclaré que le directeur de l’innovation dispose d’un budget technologique distinct du budget informatique global.

41% ont déclaré la même chose à propos du directeur du numérique dispose d’un budget distinct.

En revanche, les budgets consacrés à l’analyse de données (pour 75% du panel), à la cybersécurité (72%) et à la protection de données (63%) font le plus souvent partie de l’enveloppe globale dédiée à l’IT.

5. La direction SI innove >

85% pensent que leur rôle est de plus en plus axé sur le numérique et l’innovation (informatique hybride, automatisation, data, IA…).

Par ailleurs, 70% des prévoient que leur implication dans la cybersécurité augmente. Une majorité (55%) pense aussi que les responsable SI sera davnatge impliqué qu’il ne l’est déjà dans l’analyse, la conformité et la protection des données, l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML).

*Les réponses de 837 décideurs IT et 201 responsables métiers de grandes entreprises alimentent cette enquête internationale.

