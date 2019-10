DSI et Métiers : un alignement stratégique… en dents de scie

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

L’alignement stratégique est une vieille antienne. Mais qu’en est-il aujourd’hui de la coopération entre les directions des systèmes d’information (DSI) et les décideurs métiers ?

Dimensional Research a interrogé pour Mendix plus de 1000 décideurs informatiques et responsables métiers en Europe et en Amérique du Nord pour en savoir davantage.

L’écrasante majorité (95%) considère qu’une équipe Tech (IT) engagée dans des initiatives stratégiques apporte de la valeur à l’entreprise qui l’emploie. L’organisation concernée peut ainsi s’adapter plus rapidement à l’évolution du marché (pour 68% des répondants) et améliorer la productivité de ses collaborateurs (65%). Ou encore réduire les coûts (54%) en priorisant les opportunités d’affaires les plus rentables.

Malgré tout, des différends tenaces entre Métiers et IT limitent le champ des possibles.

Ainsi, 50% des DSI, mais 32% « seulement » des directions métiers, considèrent que les budgets alloués sont insuffisants pour répondre aux défis technologiques auxquels sont confrontées les entreprises.

Par ailleurs, 59% des DSI estiment que des problèmes liés aux systèmes d’information hérités (Legacy IT) compromettent la vitesse d’exécution de projets.

Ils ne sont plus que 31% à le penser au sein du panel Métiers. Une population qui, à 61%, déplorent que les équipes IT ne déploient que la moité des projets initiés par les métiers.

Dans l’ombre de la DSI

70% des responsables informatiques interrogés jugent que déployer des applications dans l’ombre du département informatique (Shadow IT) est une mauvaise idée.

Mais 69% des décideurs métiers pensent le contraire. Pour eux, agir en dehors du contrôle de l’IT est plutôt une bonne chose. Elle leur permet de gagner beaucoup de temps.

Mais à quel prix ?

Pour 91% des DSI, déployer des applications sans en comprendre l’impact sur le système d’information et la sécurité de l’organisation est dangereux.

(photo by rawpixel.com via pexels)