DSI : MetLife recrute son CIO chez Foot Locker

Pawan Verma assume dorénavant la fonction de vice-président exécutif et responsable mondial des systèmes d’information de l’assureur MetLife.

MetLife a recruté Pawan Verma au poste de vice-président exécutif et directeur des systèmes d’information (global chief information officer, CIO).

Avant de chapeauter la direction SI (DSI) de l’assureur basé à New York, Pawan Verma occupait la fonction de responsable mondial des systèmes d’information et de l’expérience client chez Foot Locker. Il était à la tête d’une équipe de 4 000 personnes travaillant à la transformation de l’écosystème technologique et logistique du distributeur d’articles de sport, grâce au cloud et à une approche omnicanal de l’expérience client.

Auparavant, il a exercé des fonctions de direction et des responsabilités techniques chez le groupe de grande distribution Target, l’entreprise de services et d’externalisation des centres d’appels Convergys Corporation et l’opérateur Verizon Wireless.

DSI et expérience client

Chez MetLife, Pawan Verma rapporte à Bill Pappas, vice-président exécutif et responsable de la technologie et des opérations mondiales du groupe. Un acteur de référence en assurance-vie et en prévoyance, avec près de 100 millions de clients dans 50 pays.

« Nous sommes ravis que Pawan rejoigne notre équipe de direction », a déclaré Bill Pappas. « Son expérience du leadership et son approche de la technologie centrée sur le client nous aideront à accélérer notre transformation numérique et à moderniser la façon dont nous fournissons ce dont nos clients ont besoin aujourd’hui et demain »

Ingénieur de formation, Pawan Verma est titulaire d’un Master of Science (MS) en application informatique et génie logiciel de l’université Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada (BAMU), en Inde, et d’un MBA de la Kent State University, aux États-Unis.