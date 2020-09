DSI : un passage progressif vers le multicloud

Quelles approches cloud et multicloud sont privilégiées pour vos applications et systèmes d’information ? C’est une question posée à des directeurs des systèmes d’information (DSI) dans le cadre d’une enquête* menée en France pour Axians et Dell Technologies.

194 dirigeants et responsables informatiques d’entreprises de taille moyenne, d’administrations et de grands groupes ont répondu à l’enquête dans son intégralité.

53% des répondants privilégient encore le cloud privé dédié (dans un datacenter sur site ou chez un prestataire).

Et 47% déclarent opter pour un environnement multicloud (regroupant les services de différents fournisseurs de cloud public et/ou privé).

Pour faire quoi ?

L’approche multicloud se justifie en priorité pour soutenir le travail à distance des équipes (pour 66% du panel) et assurer la continuité d’activité (60%).

Quels sont les avantages les plus souvent cités ?

Le partage des ressources (63%), l’administration unifiée de systèmes multiples (46%) et la spécialisation des clouds par type d’applications (42%).

En revanche, 58% redoutent encore la dépendance aux fournisseurs. Ils s’interrogent également sur la confidentialité et la sécurité des données (51%).

Mais certains fournisseurs ont plus la cote que d’autres.

Microsoft Azure (cité par 57% des DSI) et OVH (47%) sont les fournisseurs de services cloud auxquels les répondants font « le plus confiance ».

VMware (62%), Microsoft (51%) et Dell Technologies (42%) l’emportent lorsqu’il est question de logiciels et systèmes d’infrastructure intégrés dans un projet multicloud.

*L’étude « multicloud » a été menée en mai 2020 par l’agence Adelanto pour Axians, la marque de Vinci Energies dédiée aux solutions ICT, et Dell Technologies. 6 répondants sur 10 travaillent dans le secteur public.

(crédit photo © Shutterstock)

