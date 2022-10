DSI : 5 prévisions pour 2023

Forrester Research livre ses prévisions 2023 à l’attention des directions des systèmes d’information (DSI) et de leur écosystème étendu.

Maintenir au quotidien les systèmes et réseaux qui soutiennent l’activité des organisations reste la priorité. Soutenir les projets innovants (cloud hybride, données, intelligence artificielle…), sans sacrifier la sécurité ni grever les budgets, en est une autre.

Le partage de reponsabilités à l’ère du cloud hybride s’inscrit dans cette tendance.

5 prévisions à retenir

1. Automatisation SI >

Dans un contexte troublé, entre conflit Ukraine-Russie, inflation et difficultés logistiques (supply chain), plus de 8 organisations sur 10 orienteraient les investissements vers la « résilience » des systèmes d’information (SI) et réseaux. L’innovation suivrait.



2. Compétences IT >

Comment réduire l’inadéquation entre l’offre de compétences techniques (cybersécurité, cloud, data…) disponibles et la demande exprimée par les entreprises ?

Un dirigeant technologique (DSI/CTO) sur trois serait prêt à faire appel à des sources « alternatives ». Et ce, pour étendre le vivier de talents et de partenaires.

3. SaaS et défaillances >

« Les responsables techniques ont intérêt à étudier les [accords] fournisseurs en amont des prochains cycles de renouvellement et à élaborer des plans d’urgence qui tiennent compte des défaillances SaaS, des scissions et des retraits de produits » potentiels, soulignent les analystes de Forrester.



4. Europe et « nearshore » >

L’externalisation reste un levier que la plupart des organisations du secteur IT n’hésitent pas à activer. Les entreprises de services du numérique (ESN) en particulier.

5. Lanceurs d’alerte >

Forrester prévoit qu’un plus grand nombre d’entreprises, grands groupes et entreprises de taille moyenne à intermédiaire, se trouvent en 2023 dans le collimateur d’autorités de régulation, à la suite d’alertes de « whistleblowers ».

crédit photo © Shutterstock)