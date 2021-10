DSI : comment relancer la gouvernance IT

En plus d’assurer la continuité d’activité, fédérer les compétences est un autre défi de taille pour les directions des systèmes d’information (DSI).

C’est en tout cas le point de vue défendu par le cabinet Gartner.

Selon ses analystes, les responsables SI les plus affûtés proposent un espace de travail « user-centric ». Il s’agit de permettre l’accès des équipes quel que soit le lieu de connexion, sans plomber sécurité et conformité. Une telle option doit soutenir la rétention de talents.

Les DSI auraient aussi intérêt à coopérer avec les « technologues d’entreprise », ces profils non-IT qui créent des capacités technologiques ou d’analyse pour un usage commercial. Les organisations qui s’engagent dans ce domaine seraient « 2,6 fois plus » susceptibles d’accélérer les performances commerciales numériques que celles qui ne le font pas.

Qui gère quoi ?

La société d’études prévoit aussi que 51% des travailleurs du savoir (les « knowledge workers ») travailleront à distance en 2022, contre un quart environ deux ans plus tôt.

Daryl Plummer, vice-président et analyste chez Gartner, s’est exprimé sur le sujet. Auto-dirigé et hybride, le travail évolue vite, « les équipes sont plus autonomes, indépendantes. Elles peuvent travailler seules – et la perspective d’un patron devient moins utile », a-t-il déclaré lors du Gartner IT Symposium/Xpo 2021 Americas, dont CIO Dive s’est fait l’écho.

D’après Gartner, toujours, 30% des équipes en entreprise n’auront plus de responsable au sens classique du terme, d’ici 2024. La fonction évolue, du contrôle à l’accompagnement du travail en équipe. Le DSI pourra également consacrer davantage de temps à la gouvernance.

Selon une autre analyse (Forrester), améliorer l’expérience des équipes est une priorité. Mais les budgets et les outils existants peuvent freiner les ambitions dans ce domaine.

