Quand les DSI renforcent leur proximité avec les Métiers

La collaboration entre le département IT et d’autres unités d’affaires a-t-elle progressé ces deux dernières années dans votre entreprise ? Oui, pour plus de 80% des 3300 décideurs informatiques et métiers interrogés* par Vanson Bourne pour ManageEngine.

Selon ce rapport*, pour le plus grand nombre de répondants (plus du tiers d’entre eux en Amérique du Nord), le département informatique est aussi le plus susceptible de collaborer en continu avec d’autres départements.

Aussi, cette collaboration renforcée avec l’IT, couplée à la généralisation du travail à distance, s’accompagne d’un plus grand usage des technologies et d’une progression de l’automatisation portée par une IA.

C’est notamment le cas pour prévenir des cyberattaques (option citée par 55% du panel) et automatiser des tâches spécifiques (52%), du support client à l’expérience employé.

Un alignement en construction

Un autre enseignement de l’étude concerne les collaborateurs métiers. Dans leur majorité, ils ont fait l’expérience du télétravail lors de la crise sanitaire de 2020. Sont-ils plus sensibilisés aux problématiques numériques pour autant, désormais ?

76% des professionnels interrogés le pensent. Mais, le ressenti est plus contrasté lorsque les seuls responsables informatiques s’expriment.

Ainsi, pour les décideurs IT, les utilisateurs métiers auraient besoin de plus de formation technique aux bonnes pratiques (authentification, mots de passe, protection des données, etc.). Les DSI pensent surtout aux équipes marketing (52%), au département finance (45%) ou encore aux forces de vente (43%).

Selon une autre étude (Intuit Research et Kantar pour Colt), 88% des 250 DSI de grands groupes sollicités disent être impliqués dans les décisions business stratégiques de leur entreprise.

Par ailleurs, l’adaptabilité aux attentes des écosystèmes de partenaires, la numérisation de l’entreprise et la vitesse de déploiement des technologies sont jugées bonnes (avec un indice d’agilité moyen supérieur à 60 sur 100).

L’optimisme est moins marqué concernant la démarche visant à rendre la technologie plus responsable et inclusive (54 sur 100) ou lorsqu’il est question de la relation utilisateur/client (58 sur 100). Malgré tout, la coordination entre les utilisateurs métiers de technologies et l’IT progresse.

* ManageEngine – « IT at Work: 2022 and beyond »