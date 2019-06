DSI du secteur public : des stratèges aux pieds d’argile ?

En France, les équipes en charge des technologies et des opérations informatiques sont en première ligne pour relever les défis de la transformation numérique de l’État.

Aux États-Unis, les directeurs des systèmes d’information (DSI) du secteur public estiment eux aussi être davantage impliqués dans les orientations stratégiques des organisations.

C’est en tout cas le point de vue défendu par le Center for Digital Government (e.Republic), enquête* à l’appui.

71% des DSI interrogés considèrent que leur rôle est plus stratégique qu’il ne l’était il y a trois ans. Si les compétences techniques sont privilégiées, le savoir-être (soft skills) a également sa place au sein des directions informatiques d’administrations.

En témoignent les qualités de « leader » IT les plus souvent citées :

1. Stratège (mentionné par 79% des répondants)

2. Communicant (76%)

3. Négociateur (51%)

4. Moteur de motivation (50%)

5. Technologue (37%)

Qu’en est-il dans la pratique ?

Talents et budgets

Outre-Atlantique, les budgets IT sont orientés à la hausse (pour 7 répondants sur 10),

Toutefois, 60% des DSI estiment que les administrations qui les emploient considèrent d’abord l’IT comme un centre de coût. Seuls 21% pensent que leur hiérarchie associe direction informatique et création de valeur.

En ce qui concerne les défis à relever, les DSI citent des problématiques qui intéressent la fonction IT dans son ensemble. D’autres sont davantage orientées vers le secteur public.

1. Gérer le risque de cyberattaque et de violation de données (63%)

2. Recruter des talents que le marché s’arrache (49%)

3. Maintenir un système hérité (Legacy) (33%)

4. Se conformer à la réglementation data (31%)

5. Aligner IT et pratiques de l’administration (29%)

*L’enquête a été menée en avril 2019 auprès d’un panel de DSI d’administrations fédérales et locales.